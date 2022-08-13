Путин – это Доктор Зло, в конце серии его должны убить, – Давыдюк об угрозах в отношении ЗАЭС

россияне заявили, что заминировали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Они угрожают взорвать ядерный объект, если Вооруженные Силы пойдут в контрнаступление.

За такой шантаж западные спецслужбы уже должны были бы ликвидировать владимира путина. Об этом для 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк.

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"Произошла бы "сердечная недостаточность", и вся история бы завершилась. Почему они этого не делают – большая загадка. Если человек угрожает всему миру. Это Доктор Зло, которого в конце серии убивают. Это может быть несчастный случай, атака", – отметил политолог.

Перестанет быть "украинской проблемой"

По словам Давыдюка, путин должен быть зачищен как политик и диктатор, потому что у ядерного оружия нет границ. Если кто-то думает, что можно укрыться в условном Париже, то не получится.

Радиация будет повсюду. Это показали и Чернобыль, и Хиросима. Это самое страшное оружие в мире, и есть подлейший диктатор, который держит мир в заложниках. Это же не угрозы Запорожью или Никополю. Это не то что до Турции дойдет. Это будет в Южной Африке, Китае и Вашингтоне. Это уже не будет "украинской проблемой",

– сказал политолог.

Понимают ли россияне угрозу

Давыдюк рассказал, что россияне тоже не осознают угрозы. Они уже показали это, когда рыли шанцы в Чернобыле.

"Пьяные нелюди и насильники не имеют чем думать. путину все равно, он за себя подумал. Те россияне, которые были в Чернобыле, ушли оттуда не из-за "жеста доброй воли", а из-за того, что умирали. Они даже в россию не доехали, а умерли на территории беларуси", – рассказал Давыдюк.

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Что происходит на Запорожской АЭС

россияне постоянно обстреливают Запорожскую АЭС. В последний раз это произошло 11 августа. Оккупанты попали возле первого энергоблока, попали в помповую станцию хозяйственно-бытовых стоков и повредили радиационные датчики. Известно, что по ЗАЭС было примерно 10 попаданий.

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