За такий шантаж західні спецслужби вже б мали ліквідувати володимира путіна. Про це для 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Сталася б "серцева недостатність" і вся історія б завершилася. Чому вони цього не роблять – велика загадка. Якщо людина загрожує всьому світу. Це Доктор Зло, якого в кінці серії вбивають. Це може бути нещасний випадок, атака", – зазначив політолог.

Перестане бути "українською проблемою"

За словами Давидюка, путін повинен бути зачищений як політик та диктатор, бо ядерна зброя не має кордонів. Якщо хтось думає, що можна заховатися в умовному Парижі, то не вийде.

Радіація буде всюди. Це показали й Чорнобиль, і Хіросіма. Це найстрашніша зброя у світі і є найниціший диктатор, що тримає світ у заручниках. Це ж не погрози Запоріжжю чи Нікополю. Це не те що до Туреччини дійде. Це буде у Південній Африці, Китаї та Вашингтоні. Це вже не буде "українською проблемою",

– сказав політолог.

Чи розуміють росіяни загрозу

Давидюк розповів, що росіяни також не усвідомлюють загрози. Вони вже показали це, коли рили шанці у Чорнобилі.

"П'яні нелюди і гвалтівники не мають, чим думати. путіну все одно, він за себе подумав. Ті росіяни, які були в Чорнобилі пішли звідти не через "жест доброї волі", а через те, що вмирали. Вони навіть до росії не доїхали, а повмирали на території білорусі", – розповів Давидюк.

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Що відбувається на Запорізькій АЕС

росіяни постійно обстрілюють Запорізьку АЕС. Востаннє це трапилось 11 серпня. Окупанти влучили поблизу першого енергоблоку, влучили у помпову станцію господарсько-побутових стоків та пошкодили радіаційні датчики. Відомо, що по ЗАЕС було приблизно 10 влучень.

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