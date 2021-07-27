Запад допускает 3 ошибки в отношениях с Россией, – Волкер объяснил, почему Путин выигрывает

Американский дипломат и бывший спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему Владимир Путин постоянно выигрывает. Он назвал основные ошибки, которые допускает Запад.

Желание избежать конфронтации

По мнению Волкера, самой очевидной ошибкой является стремление деэскалации, а не противостояние агрессии. В частности, это касается и конфликта на Донбассе. Так, весной 2021 года Владимир Путин сосредоточил значительные силы на границе с Украиной, чем вызвал тревогу у западных лидеров.

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Как считает политик, глава Кремля может пойти на еще более серьезные шаги, чтобы Запад по привычке начал призывать его к деэскалации. Тогда он совершит минимальные уступки и будет продвигать более важные для себя вопросы, играя на стремлении западных лидеров к миру.

Запад допускает три ошибки в отношениях с Россией,

– заявил Волкер.

Нерешение проблем

Еще одной ошибкой является "раскладывание по полочкам всех проблем, а не соединение их". Так, Путин делает вид будто он готов сотрудничать с западными лидерами в решении климатических проблем, которые для него самого не имеют никакого значения, но вызывают серьезные опасения на Западе, как отметил Волкер.

Благодаря этому главе Кремля удается продвигать собственную повестку дня в важных для себя вопросах. Он показывает, что якобы готов к сотрудничеству и стимулирует западных лидеров не идти на эскалацию с Россией.

Еще одна ошибка Белого дома

Еще одна важная ошибка Белого дома – это представление, что якобы американская либеральная демократическая модель настолько привлекательна, что большинство народов мира к ней стремятся. Стоит помнить, что в мире царит конкуренция идей и видений того, как управлять государствами, какие правила политической игры устанавливать и тому подобное.

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По словам бывшего спецпосланника США по вопросам Украины, Китай, Иран, Россия развивают собственные идеологические концепции и пытаются привлечь в свои ряды как можно больше последователей. Поэтому Волкер советует американской политической элите вступать в конкурентную борьбу и активнее бороться за умы людей.