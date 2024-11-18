Запад так и не понял Путина и чего ему на самом деле надо

Последние разговоры западных политиков с Путиным прошли "прекрасно". Крупнейший ракетный обстрел Украины за долгое время доказал, что слова о "деэскалации" и призыв к переговорам глава Кремля услышал и соответствующим образом проинтерпретировал.

Путин наиболее "российский" глава Кремля

Западные демократии, похоже, не способны адекватно оценивать российскую власть. Они думают, что с ними просто надо правильно поговорить, найти рациональные аргументы. Потому что делать то, что делают россияне, по мнению Запада, просто "невыгодно". Об этом заявил Петр Олещук, сообщает 24 Канал.

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Ну, невыгодно терять рынки ради непонятных целей. Недополучать сверхдоходы. Выбрасывать деньги в трубу. Зачем? Для чего? Неужели россияне этого не понимают? Да нет, должны в конце концов понять, что это им невыгодно и пойти на переговоры ради "устойчивого урегулирования", которое выгодно для бизнеса.

Имея кучу "специалистов по российскому вопросу", они так и не способны понять россиян.

Какая выгода маньяку в том, чтобы перерезать горло девочке, наблюдая за ее агонией? Никакой выгоды. Чистое "удовольствие".

Россияне очень любят гордиться своей "духовностью", которая якобы радикально отличает их от других. Мол, они просто способны пожертвовать чем-то материальным ради чего-то "высшего". Вся русская литература вращается вокруг того, как герой отказывается от материальных благ ради шизофренических и надуманных идей, которые якобы делают его "лучше" других.

Так же думает и глава Кремля. Он отстаивает "великую справедливость", написанную в шизофренических книгах, которые ему поставляют бородатые дугины и ковальчуки. Ему надо вернуть вымышленное наследие мифического Рюрика. Ликвидировать "вымышленный поляками, австрийцами и лениными народ", что будет "высшей справедливостью". Ради которой, конечно, можно положить миллионы и потратить триллионы.

Тем более, что благодаря международной торговле российская элита будет иметь и в дальнейшем неограниченные денежные ресурсы. А жизнь плебса не волнует никого.

Путину скучно. Политические убийства, локальные геноциды и пытки врагов уже не захватывают. Ему хочется чего-то "великого", как у правителей прошлого. Что-то завоевать, уничтожить, выстроить из черепов и костей постамент своего большого памятника.

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Он вообще, пожалуй, самый русский правитель своего государства за столетие. Не немец Романов, не ленины-сталины. Нет, он – настоящее воплощение своей культуры и исторического наследия. Поэтому и крепко держит власть, сохраняет поддержку, мобилизует новых и новых солдат. Он свой. Он делает то, что делал бы каждый на его месте. Сначала бы украл абсолютно все, а потом, насытившись, перешел бы к маниакальному уничтожению всего, что его окружает.

Для Запада проще имитировать активность

Не в чем убеждать Путина. Но это не значит, что нет средств воздействия. Они есть и они известны. Это сила и угроза ее применения. Потому что страх там тоже есть, и страха много. Никто бы никогда не показал так широко свою маниакальную натуру, если бы не разрешение на это со стороны Запада. Но Запад может это разрешение отозвать в любой момент. Сказать, что достаточно, подтвердив все это авиационно-ракетным компонентом.

Но Запад не хочет. Ему проще имитировать активность, чем что-то делать. Поэтому все идет так, как идет.

Ну, а Украине свое делать. Показательно, что обстрел Украины состоялся в ночь после 30-летия отказа нашего государства от ядерного оружия. В этот момент была запрограммирована нынешняя война. Она будет продолжаться (в том или ином виде, активно или менее активно, или вообще замирать) до тех пор, пока россияне не будут знать: атака Украины обернется болезненным ответным ударом.

Пока что Украина смогла создать с нуля ударные дроны и успешно их применять. Спецоперации СБУ, ГУР и ССО уже больно ударяли по российским НПЗ и другим стратегическим объектам. Морские "малыши" отогнали российский флот из Крыма. И это реальные результаты, которые на что-то влияют.

Конечно, нам нужно много ракет, которые, кстати, есть у партнеров, но нам наносить ими удары по россиянам нельзя. Потому что на Западе мечтают с ними дружить и торговать. Ну не могут те же быть "настолько ненормальными". Могут, есть, будут. И их ненормальность может сдержать только сила. Все.