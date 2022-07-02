Запад хочет снова проверить Россию, – аналитик объяснил напряжение в "блокаде" Калининграда

Россия прекрасно понимает новую стратегию Европы, НАТО, внеблоковых стран и всего цивилизованного мира. Однако она также поняла, что ее шантаж уже не работает, как раньше.

Об этом 24 каналу сообщил международный аналитик Александр Краев. По его словам, нынешние санкции в отношении Калининграда плавно выходят из сугубо экономического контекста на проверку со стороны Запада.

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Запад хочет проверить Россию

По словам аналитика, в ситуации со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции все увидели, что Россия может отступать, если ей дать строгий ответ. То есть не только промолчать или выразить свое недовольство, а четко заявить, что в случае каких-либо действий агрессора у этих стран уже есть гарантии, и Запад будет отвечать силой.

Запад показал силу в ситуации с Финляндией и Швецией. Теперь он хочет снова проверить Россию. Хочет увидеть, как она будет реагировать, если все же международное право начнет действовать,

– заявил Краев.

Ослабят ли санкции

Как отметил аналитик, ситуация с Калининградом пока остается очень напряженной. Однако все же она больше склоняется в нашу пользу и в пользу западных партнеров Украины.

"Пока трудно представить, что будут такие условия, чтобы Европейский Союз или Запад в целом снял санкции с Калининграда или ослабил давление", – отметил он.

Россия не может ответить

Кроме того, Краев подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц снова в своих лучших традициях заявил, что с Калининградом совсем другой случай. Якобы они разрывают территорию России, а так нельзя.

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Однако, как заметил аналитик, Шольц единственный, кто так сказал. Сейчас с таким заявлением канцлер Германии оказался на периферии.

"Я скорее болею за то, что Запад свою позицию по Калининграду не изменит. В то же время Россия на самом деле пока сама не знает, что она может этому противопоставить", – отметил Краев.

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