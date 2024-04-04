Тайная сделка с Путиным: политтехнолог предположил, что произошло после освобождения Херсона

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже более двух лет. За это время украинские военные осуществили молниеносные операции по освобождению территорий. Если бы Киев вовремя получил необходимое оружие, ситуация могла бы развиться совершенно иначе.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала предположил, что Украина не просто так не смогла вовремя получить и до сих пор не получает нужного вооружения. По его мнению, некоторые западные лидеры могли договориться с российским диктатором.

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Сделка с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сломал четкую линию, которую для себя выставил Запад. А именно его план относительно того, как в дальнейшем должна развиваться война в Украине.

За последнее время вышло много материалов, которые подтверждают этот план. Например, что Шольц остановил Путина от ядерного удара, съездив в Китай. Есть подтверждение того, что агрессивной, террористической стране и самому Путину дали обещания, чтобы он вдруг не начал "чудить" и не нажал на красную кнопку,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Так, конце марта немецкий депутат Немецкий депутат Рольф Мютцених сообщил, что Олаф Шольц сумел остановить Путина от использования ядерного оружия. Правда, опосредованно.

В Офисе канцлера Германии впоследствии объяснили, что Олаф Шольц, во время визита в КНР в 2022 году, попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию, чтобы предотвратить ядерные удары по Украине. После этого Китай якобы призвал Путина не использовать ядерное оружие.

"Хронология очень четкая. ВСУ выгоняют российские войска из Херсона и Харьковщины. Далее мы просим тяжелое оружие для контрнаступления. В то же время Путин исчезает со всех экранов, не проводит своих ежегодных обращений. Параллельно с этим Шольц едет в Китай, где вроде бы спасает мир от ядерной войны. На мой взгляд, Путин был готов нажать ядерную кнопку, ведь российские военные бежали из Херсона. Нам пообещали, что к контрнаступлению все оружие придет. Тогда, мне кажется, состоялась кулуарная договоренность, что Путин не нажимает кнопку, а некоторые страны Европы не дают Украине то, что ей необходимо. Такое мое мнение", – предположил политтехнолог.

Тизенгаузен утверждает, что это касается и конкретных видов оружия. Например, истребители F-16 обещали Украине предоставить осенью прошлого года. Это обещание перенесли на конец 2023 года, потом на весну 2024, а сейчас – на лето 2024 года. Кроме того, не несколько десятков сразу, а несколько единиц.

У меня есть впечатление, что Путин расправил плечи. Это даже по нему видно. Постоянно, где бы он ни вылез, является счастливым и радостным. То есть Путин понял, что этот шантаж работает. При всем уважении к нашим немецким партнерам, они действительно нам очень помогают, до сих пор непонятна отговорка о Taurus,

– отметил Тизенгаузен.

Владимир Путин действительно мог найти и нажать на болевые точки некоторых западных лидеров. Он продолжает делать это до сих пор, однако не без надзора и содействия "старшего брата" – Китая.

Затягивание времени и реакция на удары по России

Политтехнолог также обратил внимание на то, что еще с осени 2023 года в Соединенных Штатах Америки до сих пор не приняли законопроект о помощи Украине. Хотя американские конгрессмены, сенаторы, Белый дом и президент утверждают о том, что для Украины – это крайне важно.

Мы не перестанем благодарить тех, кто предоставляет нам даже маленькую поддержку. Но возникает ряд понятных вопросов. В битве республиканцев и демократов кто-то же может пойти на уступки? Так, то почему не идет? В общем, Украина сейчас делает то, чего он нее не ожидали. Условно говоря, есть стратегия видения войны, а Украина ее ломает ударами по НПЗ,

– отметил Тизенгаузен.

После ряда успешных операций с украинской стороны, появляется материал Financial Times. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, написали, что официальные лица США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ и нефтебазы.

Добавим, что в Офисе Президента отметили, что после двух лет полномасштабной войны Украине никто не будет диктовать условия введения войны. Тем более, что российские НПЗ – это законные цели для Украины, а потому удары будут продолжаться.

"Мы ударили по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане, а представитель ООН заявил, что осуждает удар по гражданской инфраструктуре. А вы там ничего не перепутали? Ежедневные удары по гражданской инфраструктуре Украины никто почему-то не видит. Не думайте, что я так преувеличиваю и вижу все в черных красках. Я просто пытаюсь найти ответ на вопрос", – объяснил политтехнолог.