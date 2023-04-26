Запад может дозированно давать Украине оружие: как это поможет победить Россию
У США есть свой сценарий войны. И не исключение, что Запад действительно может дозировано поставлять Украине оружие, чтобы не ускорять нашу победу.
Об этом в своем стриме сказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил, с чем связаны такие действия.
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Максимально ослабить Россию
Сценарий Запада может состоять в том, чтобы максимально ослабить Россию, считает военный эксперт. Для этого стране-агрессору нужно дать возможность выставить весь свой военный потенциал на поле боя.
"Россия должна по полной это использовать, а мы все перемолоть. В финале у нее не останется аргументов, чтобы противостоять и соответственно будет слабая переговорная позиция", – сказал он.
Олег Жданов о сценариях Запада: смотреть видео
Убрать с международной арены
Ослабление России таким образом влечет экономические и политические цели: поставить ее в рамки, убрать с международной арены, считает Жданов. Он отметил, что сегодня этот сценарий прекрасно работает, потому что Россия вытягивает весь свой потенциал на границы.
Можно добиться всех политических и экономических целей, которые ставят перед собой наши страны-партнеры. Главное – освобождение наших территорий, восстановление суверенитета и целостности. Соответственно, тем самым мы пробиваем себе дорогу в НАТО и ЕС,
– сказал военный эксперт.
Оружие для Украины: последнее
- Великобритания уже передала нашей стране снаряды к танкам Challenger 2. Среди них есть и боеприпасы с обедненным ураном, которые будут эффективно уничтожать вражескую технику.
- Вероятно, Украине уже могли передать дальнобойные ракеты по общему плану США и нашей страны.
- США должны поставить Украине 31 танк Abrams. Об этом 25 января 2023 сообщил Джо Байден. Это может произойти "в течение периода до конца года".