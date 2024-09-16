Чтобы не было "эскалации": как Запад может обыграть Путина насчет разрешения бить по России

До сих пор продолжаются переговоры между Украиной и партнерами о разрешении на использование западных ракет по территории России. Владимир Путин угрожает применением ядерного оружия в случае положительного для нашей страны решения.

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что угрозы кремлевского диктатора являются типичной российской манипуляцией. Однако Великобритания поддерживает разрешение для Украины, но руководство США пока размышляет над этим.

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Решение о разрешении

Николай Давидюк отметил, что в западном обществе существует мнение о "половинчатом решении". Речь идет о применении ракет, которые позволяет Британия, но без оружия США.

Мол, если будет разрешение от обеих сторон, то вероятна "эскалация", а чтобы этого не было, можно сделать так, чтобы кто-то один дал согласие (на удары по России – 24 Канал),

– высказался политолог.

Он отметил, что Украина все же ожидает решения Джо Байдена бить вглубь страны-агрессора. Украинские дипломаты также ведут переговоры о приглашении нашего государства в НАТО до конца срока действующего президента США.

Давидюк добавил, что эти 2 решения сейчас очень нужны Украине.

Все зависит от США

По словам политолога, несмотря на разрешение Великобритании бить вглубь территории России, все зависит от решения США. Он пояснил, что только Соединенные Штаты Америки могут передать Украине большое количество ракет, ведь их финансовые возможности позволяют это.

Западные издания часто пишут статьи о разрешении на удары по России. Таким образом пытаются подтолкнуть Байдена принять это решение. Продолжается дружественная политическая кампания на благо всего Запада,

– отметил Николай Давидюк.