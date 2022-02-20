Запад может ответить и на ситуацию "среднего кипения", – Блинкен о действиях России на Донбассе

Энтони Блинкен заявил, что Запад может ответить и на ситуацию "среднего кипения" на Донбассе. В частности, речь идет о действиях России на Востоке Украины.

Соответствующее заявление сделал Энтони Блинкен. Это произошло 20 февраля.

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Блинкен рассказал о возможном ответе России

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что ответ Запада может быть и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины.

Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, ответ будет и на это,

– объяснил политик.

Блинкен заверил, что Штаты даже не рассматривают вариант "уступления территорий", чтобы прекратить войну.

В частности, речь идет о территории временно оккупированного Россией Крыма. В частности, политик заверил, что Штаты не намерены признавать вхождение:

Крыма в состав России;

или принимать какие-либо подобные решения относительно Донбасса.

В частности, отвечая на вопрос, допускают ли США возможность признания воссоединения Крыма с Россией или каких-либо "других территорий на Востоке Украины" для предотвращения военного конфликта, он ответил: "Нет".

Когда Энтони Блинкена попросили уточнить, он сказал, что тема не обсуждается, а его слова верны.

Кстати, госсекретарь США объяснил, что Штаты расширят помощь Украине в случае нового нападения России. В том числе и военную помощь.

Коротко о последних новостях по поводу вероятного нападения Кремля

В течение нескольких последних дней Россия обостряет ситуацию на Донбассе. Да, 17 февраля боевики 60 раз нарушили тишину, 18 февраля – 66, 19 февраля – 136.

Действия пророссийских боевиков привели к повреждению детского сада в Станице Луганской, едва не пострадала школа. Ранения получили мирные жители и военные. К сожалению, двое военнослужащих погибли.

В то же время Россия и Беларусь заявили о продолжении военных учений, которые должны были завершиться 20 февраля. Якобы причина продолжения – нарастание военной активности возле внешних границ Союзного государства и обострение ситуации на Донбассе.

В то же время Алексей Резников заявил, что продолжение учений было предсказуемым.

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