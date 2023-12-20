Российские активы вместо помощи Запада: как ЕС может убить двух зайцев сразу

Сейчас на Западе продолжаются политические дискуссии о предоставлении помощи для Украины на следующий год. Часто политики, выступающие против этой помощи, апеллируют к аргументам, мол, почему мы должны что-то давать Украине? На этот счет тоже, конечно, можно кое-что сказать, но я сейчас не об этом.

Не хотите давать свои деньги? Так давайте российские деньги, которых у вас заморожено немало. Речь идет о сотнях миллиардов долларов или евро.

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Юридические тонкости подождут

Сейчас поступает информация, что G7 разрабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов, хотя, мне кажется, здесь разрабатывать нечего, а давно нужно было переходить к делу.

Есть несколько очевидных фактов. На Украину напало государство. Это государство уже нанесло огромный сугубо экономический ущерб, и по всем нормам должно за это отвечать. Деньгами, в том числе. У этого государства есть активы, которые перейдут Украине в любом случае, по итогам любого нормального суда.

Можно, конечно, играть в правосудие десятилетиями, но результат будет один единственный из возможных.

Украине нужны средства, которые можно привлечь таким образом. Есть решение Генассамблеи ООН, что Украине должны выплатить репарации. Так начинайте их выплачивать, а все юридические тонкости можно будет решить позже.

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Понятно, что на это не идут. Дело в том, что на Западе сохраняются огромные суммы, принадлежащие сомнительным режимам. Там очень заинтересованы, чтобы разные диктаторы и агрессоры и дальше несли туда свои деньги. Но говорится в этом случае не просто о сомнительных режимах, а о режиме, напавшем на суверенное государство – члене ООН, осужденном большинством членов ООН.

Вот вам и основание, которое впоследствии может являться еще и сдерживающим фактором от агрессии других режимов. Поскольку если Россия может прожить без замороженных активов, то меньшим автократиям это может быть менее приятным. И для них заморозка и конфискация активов могут быть реальным аргументом, который удержит их от агрессивных войн.