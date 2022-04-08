Запад может забить гвоздь в гроб российской экономики: что им станет

Эмбарго на нефть и газ – реально ли это и как это ударит по агрессору? Украинская дипломатия борется за ослабление экономики агрессора, за расширение санкций, чтобы они были действенными, а не просто "на бумаге", и быстрее привели к болезненным ударам и экономическому истощению агрессора. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Что может стать контрольным выстрелом по российскому монстру

После того, как мир и все мы увидели зверства и военные преступления рашистов, совершенные ими во время оккупации Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, других городков и сел Киевщины, встал вопрос о введении странами ЕС очередного, уже пятого пакета санкций.

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Вчера послы стран ЕС согласовали такой пакет против России, в который вошло эмбарго на импорт угля, и то с середины августа. И это несмотря на то, что Европарламент большинством голосов (413 – за) поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт рашистских энергоносителей – нефти, газа, угля и даже ядерного топлива!

Действительными и болезненными для рашистов санкциями являются, в частности, полное эмбарго на покупку российских энергоресурсов: уголь, нефть, газ. И когда говорят о таком эмбарго на торговлю, то основное внимание уделяется именно газу. А зря, ведь экспорт нефти и нефтепродуктов приносит гораздо больше миллиардов долларов в бюджет агрессора и составляет гораздо больше процентов в структуре их товарного экспорта.

Поэтому экспорт нефти для агрессора значительно важнее в экономическом плане, чем экспорт газа. Сравним такие цифры. В 2020 году экспорт природного газа принес 20 миллиардов долларов, или 6% всего товарного экспорта России. При этом нефть и нефтепродукты принесли 122 миллиарда долларов, или 37% всего экспорта.

В 2021 году ситуация аналогичная – нефть и нефтепродукты принесли россии 179 миллиардов долларов, или 36% всего товарного экспорта. Экспорт газа в 2021 году в России смешали в одну категорию с оборонным и засекретили. И эта секретная категория принесла в 2021 году 68 миллиардов долларов или 14% от всей экспортной выручки.

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ЕС тщетно ломает копья об энергетическое эмбарго

К финансово-экономическому аргументу прилагается еще один – возможность реализации. Что касается газа, то европейские страны, как, например, Германия, занимают сдержанную позицию, не спешат поддерживать эмбарго на покупку голубого топлива у рашистов, говоря, что санкции не должны ударить еще сильнее по самим странам, которые их введут.

Поэтому приводятся следующие объяснения либо оправдания: Европа получает большую часть газа через газопроводы, портовых терминалов для кораблей с газом не достаточно, заменить российский газ быстро очень трудно, а его отсутствие ударит и по европейской индустрии и потребителям.

При этом для отказа от российской нефти нет фундаментальных инфраструктурных преград. На глобальном рынке нефти за 2020 год Россия занимала долю в 12%. Это второй показатель в мире после Саудовской Аравии с 15%. 12% – большая доля, но не решающая.

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Особенно учитывая способность стран OPEC оперативно увеличивать добычу. Тем более что от российской нефти Urals уже и так массово отказываются в мире. К примеру, польская нефтеперерабатывающая компания Orlen за последний месяц уменьшила использование российской нефти с 50% до 30% и заменила поставками с других направлений. Достойный пример даже без введения официальных санкций!

Безусловно, следует закрепить эту тенденцию на санкционно-законодательном уровне ЕС и, в частности, по эмбарго на нефть и нефтепродуктам. Этим лишим оккупанта трети экспорта и валютной выручки, а значит, приблизим их экономический коллапс.

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