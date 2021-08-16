Запад ничего не будет делать, – международный аналитик о захвате Афганистана

Боевики "Талибана" взяли под контроль всю территорию Афганистана. В Центре ближневосточных исследований убеждены, ждать кардинальных решений от Запада сейчас не стоит.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил директор Центра ближневосточных исследований и международный аналитик Игорь Семиволос. По его словам, по состоянию на сегодня все ключевые усилия направлены на то, чтобы эвакуировать как можно больше людей из Афганистана.

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"Это уже свершившийся факт. Я думаю, что Запад не будет делать ничего для того, чтобы изменить ситуацию в стране", – отметил Игорь Семиволос.

Возможна эквакуация прежде всего представителей стран, а также афганцев, которые могут пострадать от властей Талибана.

Семиволос: Американцы сосредоточены на другом

Директор Центра ближневосточных исследований рассказал, что США оставляют таким образом Ближний Восток. Мол, американцы сейчас сосредоточены на противостоянии с Россией и Китаем.

"Я думаю, что за Афганистаном будет Ирак и Исилия", – спрогнозировал Игорь Семиволос.

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Влияют ли на что-то местные жители

Местное население, по словам Семиволоса, никак не влияет на процесс. Ключевые переговоры с талибами вели местные политические элиты.

Очевидно, что местное население – заложники тех процессов, которые происходят. Они не влияют на принятие таких решений,

– уверен Игорь Семиволос.

Директор института также отметил, что подавляющее большинство людей, несмотря на давление, все же пытается договориться с талибами.

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О президенте Гани: У него шансов не было

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну сразу после обострения. Игорь Семиволос отметил, что "он был очень непопулярной политической фигурой".

Вокруг его правления было немало коррупционных скандалов,

– сообщил директор института.

Интересно, что сами талибы, говоря о президенте Афганистана, говорили, что не могут его оценивать как полноправного президента. Семиволос рассказал, что такое отношение к президенту Гани из-за того, что тот пришел к власти из-за махинаций на выборах.

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