Запад ничего не будет делать, – международный аналитик о захвате Афганистана
Источник:24 канал
Боевики "Талибана" взяли под контроль всю территорию Афганистана. В Центре ближневосточных исследований убеждены, ждать кардинальных решений от Запада сейчас не стоит.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил директор Центра ближневосточных исследований и международный аналитик Игорь Семиволос. По его словам, по состоянию на сегодня все ключевые усилия направлены на то, чтобы эвакуировать как можно больше людей из Афганистана.
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"Это уже свершившийся факт. Я думаю, что Запад не будет делать ничего для того, чтобы изменить ситуацию в стране", – отметил Игорь Семиволос.
Возможна эквакуация прежде всего представителей стран, а также афганцев, которые могут пострадать от властей Талибана.
Семиволос: Американцы сосредоточены на другом
Директор Центра ближневосточных исследований рассказал, что США оставляют таким образом Ближний Восток. Мол, американцы сейчас сосредоточены на противостоянии с Россией и Китаем.
"Я думаю, что за Афганистаном будет Ирак и Исилия", – спрогнозировал Игорь Семиволос.
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Влияют ли на что-то местные жители
Местное население, по словам Семиволоса, никак не влияет на процесс. Ключевые переговоры с талибами вели местные политические элиты.
Очевидно, что местное население – заложники тех процессов, которые происходят. Они не влияют на принятие таких решений,
– уверен Игорь Семиволос.
Директор института также отметил, что подавляющее большинство людей, несмотря на давление, все же пытается договориться с талибами.
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О президенте Гани: У него шансов не было
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну сразу после обострения. Игорь Семиволос отметил, что "он был очень непопулярной политической фигурой".
Вокруг его правления было немало коррупционных скандалов,
– сообщил директор института.
Интересно, что сами талибы, говоря о президенте Афганистана, говорили, что не могут его оценивать как полноправного президента. Семиволос рассказал, что такое отношение к президенту Гани из-за того, что тот пришел к власти из-за махинаций на выборах.
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