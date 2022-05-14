Запад объявил России тотальную гибридную войну, – Лавров снова отметился маразматическими заявлениями

Глава российского МИД Сергей Лавров снова выдал довольно странные заявления. Говорит, мол, Запад объявил России войну "до последнего украинца".

Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. Его заявления были подхвачены российскими СМИ. Сколько продлится эта "война", Лавров не знает, но уверяет, что Москва "принимает вызов", а последствия ощутят все.

Читайте также Он – красавчик, – Резников о Лаврове, который своими заявлениями помогает с оружием от Израиля

Западники сегодня готовы противодействовать России до "последнего украинца",

– сказал россиянин.

Маразматические заявления Лаврова

Дипломат государства-агрессора видит некий удар США, под которым, по его словам, сегодня находятся все, кто готов проводить самостоятельную политику. Он утверждает, что Евросоюз окончательно теряет признаки самостоятельности, чтобы угодить США.

Лавров также пожаловался, что даже в пасмурные годы холодной войны Россия не помнит такой синхронной высылки дипломатов. О причинах высылки и полномасштабном нападении на Украину россиянин, конечно, не упомянул.

Продолжил свою речь обвинениями Запада. Он посетовал на "настоящий грабеж" и "государственное пиратство". Что Лавров подразумевал под этими понятиями – он не уточнил.

Предыдущий зашквар Лаврова

Глава российского МИД "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь. Лавров заявил, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он признал, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Однако, по его словам, это ничего не значит, потому что у Гитлера якобы тоже текла еврейская кровь. К этому абсурду россиянин добавил еще и фразу, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Украина и Израиль осудили подобные выдумки российского чиновника. Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что эти слова возмутительны, они являются грубой исторической ошибкой. Даже в Германии заявления россиянина назвали абсурдом.

СМИ писали, что за этот маразм Лаврова пришлось извиняться Путину. Прощение диктатор просил якобы у министра Израиля Нафтали Беннетта.

К теме Лавров выдал новое абсурдное заявление: