Лавров заявив, нібито Захід оголосив Росії тотальну гібридну війну. Його заяви підхопили російські ЗМІ. Скільки триватиме ця "війна", Лавров не знає, але запевняє, що Москва "приймає виклик", а наслідки відчують всі.

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Західники сьогодні готові протидіяти Росії до "останнього українця",

– сказав росіянин.

Маразматичні заяви Лаврова

Дипломат держави-агресорки вбачає якийсь удар США, під яким, за його словами, сьогодні перебувають усі, хто готовий проводити самостійну політику. Він стверджує, мовляв, Євросоюз остаточно втрачає ознаки самостійності, щоб догодити США.

Лавров також побідкався, начебто навіть у похмурі роки холодної війни Росія не пам'ятає такої синхронної висилки дипломатів. Про причини висилки та повномасштабний напад на Україну росіянин, звісно, не згадав.

Продовжив свою промову росіянин звинуваченнями Заходу. Він пожалівся на "справжній грабіж" та "державне піратство". Що Лавров мав на увазі під цими поняттями – він не уточнив.

Попередній зашквар Лаврова

Очільник російського МЗС "прославився" черговою маячнею про те, що в Гітлера була єврейська кров. Лавров заявив, що війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти". Він визнав, що у президента Володимира Зеленського єврейське коріння. Однак, за його словами, це нічого означає, бо в Гітлера нібито теж текла єврейська кров. До цього абсурду росіянин додав ще й фразу, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Україна та Ізраїль засудили такі вигадки російського посадовця. Очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що ці слова – обурливі, вони є грубою історичною помилкою. Навіть в Німеччині заяви росіянина назвали абсурдом.

ЗМІ писали, що за цей маразм Лаврова довелось вибачатись Путіну. Пробачення диктатор просив нібито у міністра Ізраїлю Нафталі Беннетта.

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