Запад понимает угрозу России, но не имеет общей позиции, – Волкер
Источник:НВ
Курт Волкер уверен, что западные страны понимают, что агрессию России "саммитами" не остановить. В то же время Евросоюз и США постоянно хотят решить все диалогом и "минимумом усилий".
Единого мнения относительно России нет – Волкер
Когда Россия совершает еще один акт агрессии, страны ЕС стремятся придумать какие-то переговоры с Москвой. Об этом бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил в интервью.
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Волкер считает, что такие действия США и ЕС не являются правильным путем.
Важно сохранять возможности открытого диалога, но этого мало. Параллельно нужно предпринимать какие-то действия, которые будут создавать условия для более эффективных переговоров с Россией,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что пристально следит за тем, что сейчас происходит в Черном море, в частности за недавним инцидентом с британским эсминцем.
"Судно прошло законными территориальными водами недалеко от Крыма, поступило вполне правильно. Это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексии Крыма", – сказал Волкер.
По его словам, другие страны Европы должны тоже активнее реагировать на безрассудство России.
Инцидент с "Дефендером" в Черном море: коротко
- 23 июня Россия заявила, что обстреляла британский эсминец недалеко от временно оккупированного Крыма. Мол, судно заплыло на "ее территориальные воды".
- В Великобритании опровергли заявление россиян и добавили, что никаких обстрелов не было.
- Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нарушений не было, ведь Лондон не признает оккупацию полуострова. Соответственно, судно не нарушило международное право.