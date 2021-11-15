Запад предупредил Украину о высокой вероятности российского вторжения, – Минобороны
Источник:Financial Times
В Минобороны заявили, что западные партнеры предупредили Украину о возможной эскалации вооруженного конфликта Россией. Это может произойти даже этой зимой.
О предупреждении Запада рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По словам чиновницы, у западных стран есть большое количество данных о российской военной активности. Речь идет не только о 90 тысячах военных по периметру границы с Украиной.
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Ситуация очень опасная
Западные партнеры Украины убеждены, что нынешняя ситуация является значительно более опасной, чем та, которая была весной этого года, когда Россия стягивала войска к границе под предлогом учений. По словам Анны Маляр, у западных стран могут быть секретные данные, на которые они опираются.
Однако намерения России не являются очевидными, поэтому собранные разведкой данные о ее военной активности "требуют дальнейшего обсуждения".
Несмотря на то, Россия во главе с Владимиром Путиным отрицает любые агрессивные намерения со своей стороны. Более того, Кремль обвиняет Запад в эскалации конфликта из-за проведения совместных учений США, Украины, Турции и Румынии в Черном море. Кроме того, Москва также обвиняет Украину в агрессии из-за применения беспилотника Bayraktar.
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