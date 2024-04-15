Перспектива еще одной большой войны

Иран, запуская свои ракеты и дроны по Израилю, очевидно не рассчитывал нанести существенный ущерб. Возможности израильской и американской ПВО там хорошо знают.

Сложный вопрос для Запада

Но иранцы показали, что они готовы к эскалации, если их провоцируют, как это случилось с ударом по иранскому консульству в Сирии, и у них есть чем ответить.

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Иранцы заработали дополнительные баллы симпатии в незападном и точно в мусульманском мире, где не любят ни Израиль, ни США.

Это не означает полномасштабной ближневосточной войны. По крайней мере пока что. Однако любой шаг может ее спровоцировать, и не факт, что все такие шаги можно заранее просчитать. Для нас это означает массивное переключение внимания на Ближний Восток именно тогда, когда это внимание критически нужно.

В краткосрочной перспективе Иран, конечно, не будет поставлять оружие России, ведь ему оно самому нужно. Шансы на принятие американского пакета помощи могут измениться, если, конечно, в этих условиях не будет принятия решения пакет разделить отдельно на нашу и израильскую помощь. То есть свои плюсы и преимущества тоже возможны, хотя и неочевидны.

Однако вопрос номер один заключается в том, что Запад реально сталкивается с перспективой ведения двух масштабных войн и необходимостью сделать немало стратегических решений. И это в условиях, когда Запад к двум войнам не готов ни ментально, ни политически, ни милитаристски.

Важно Почему демобилизация сейчас не ко времени

В любом случае как западные, так и незападные лидеры сейчас будут смотреть, не нужна ли корректировка действующих стратегий и если да, то какая именно. Нам сейчас нужно сделать все и даже больше, чтобы иранская атака и ее последствия не стали "черным лебедем" для нас и нашей поддержки.