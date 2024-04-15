Складне питання для Заходу

Але іранці показали, що вони готові до ескалації, якщо їх провокують, як це трапилося з ударом по іранському консульству в Сирії, і в них є чим відповісти.

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Іранці заробили додаткові бали симпатії в незахідному і точно в мусульманському світі, де не люблять ані Ізраїль, ані США.

Це не означає повномасштабної близькосхідної війни. Щонайменше поки що. Однак будь-який крок може її спровокувати, і не факт, що всі такі кроки можна заздалегідь прорахувати. Для нас це означає масивне перемикання уваги на Близький Схід саме тоді, коли ця увага критично потрібна.

У короткостроковій перспективі Іран, звісно, не постачатиме зброю Росії, адже йому вона самому потрібна. Шанси на ухвалення американського пакета допомоги можуть змінитися, якщо, звісно, в цих умовах не буде схвалення рішення пакет розділити окремо на нашу та ізраїльську допомогу. Тобто свої плюси та переваги теж можливі, хоча й неочевидні.

Однак питання номер один полягає у тому, що Захід реально стикається з перспективою ведення двох масштабних війн та необхідністю зробити чимало стратегічних рішень. І це в умовах, коли Захід до двох війн не готовий ані ментально, ані політично, ані мілітарно.

Важливо Чому демобілізація зараз не на часі

У будь-якому разі як західні, так і незахідні лідери зараз дивитимуться, чи не потрібне коригування чинних стратегій і якщо так, то яке саме. Нам наразі потрібно зробити все і навіть більше, щоб іранська атака та її наслідки не стали "чорним лебедем" для нас і нашої підтримки.