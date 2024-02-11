Задержка западной помощи: в ISW объяснили, как это повлияет на сдерживание врага на фронте

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали влияние задержки помощи от западных партнеров на обороноспособность нашей армии. По словам экспертов, это в первую очередь отразится на украинской противовоздушной обороне.

В ISW отметили, что задержки с западной помощью в сфере безопасности могут привести к значительной нехватке украинских ракет противовоздушной обороны. Это может позволить российским войскам агрессивнее бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

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Задержки с западной помощью приведут к проблемам с ПВО

Аналитики, ссылаясь на материал The New York Times, сообщили, что американские официальные лица оценивают, что украинские запасы ПВО иссякнут в марте 2024 года без дальнейшего пополнения со стороны западной помощи по безопасности.

Украинские официальные лица недавно предупредили, что Украина столкнулась с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают заставлять Украину использовать материальные средства,

– говорится в отчете экспертов.

В то же время российские войска постоянно давят на противовоздушную оборону Украины с помощью атак ракетами и ударов беспилотников, интегрируя оружие Ирана и Северной Кореи с российскими системами по тыловым районам Украины.

"Таким образом, они пытаются заставить украинские силы тратить ракеты противовоздушной обороны, а также оттянуть и отремонтировать украинские системы противовоздушной обороны с передовой", – отметили аналитики.

В ISW напомнили, что ранее украинские войска сбили 3 тактических российских самолета в Херсонской области в декабре 2023 года. Это имело временное сдерживающее влияние на поддержку российской авиацией наземных операций России на всем театре боевых действий.

Кроме того, 14 января украинские войска также сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что также привело к временному сокращению операций российской авиации над Азовским морем.

Напоследок эксперты подчеркнули, что усиление российской ударной кампании в последние недели, вероятно, предоставила еще больше осложнений для противовоздушной обороны Украины и, возможно, заставила Украину переразвернуть противовоздушную оборону, которая ранее была в состоянии наложить ограничения на российскую тактическую авиацию, действовавшую на фронте и в российском тылу.

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