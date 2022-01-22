На западе Афганистана взорвался микроавтобус: много жертв и пострадавших

22 января 2022 , 22:32
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Источник:

AP

Жуткий инцидент произошел в провинции Герат на западе Афганистана. Там взорвался микроавтобус. Как минимум 7 человек погибли.

Кроме этого, еще 9 гражданских получили различные травмы. Их доставили в местную больницу. По словам медиков, 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

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Кто за этим стоит – пока неизвестно

Как утверждают боевики "Талибана", взорвалась бомба, прикрепленная к топливному баку микроавтобуса. Инцидент произошел утром в субботу, 22 января. Пока никто не взял на себя ответственность за трагедию. Талибы заявили, что начали расследование.

Обратите внимание! После того, как талибы захватили власть в Афганистане, в стране участились взрывы. Впрочем, это нападение стало первым таковым в провинции Герат.

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Автор: Ірина Буртик