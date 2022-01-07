На западе Казахстана возобновляются мирные митинги: люди выдвинули свои требования

В городе Жанаозене на западе Казахстана, восстанавливаются мирные митинги. Люди требуют, чтобы представители власти вышли к ним на переговоры.

Сейчас на площади в центре собралось около 2 000 граждан. Часть митингующих даже оставалась на улице всю ночь, а в пятницу, 7 января, им на смену вышли другие.

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Граждане выдвинули требования

Люди хотят, чтобы представители власти вышли к ним на переговоры и озвучили четыре требования:

Изменения политического режима

Проведение народных выборов акима каждой области и города.

Возвращение Конституции 1993;

Не преследовать гражданских активистов

Местные средства массовой информации пишут, что сейчас в городе Жанаозене формируется совет аксакалов.

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