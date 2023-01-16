Западная бронетехника будет способствовать третий блестящей операции ВСУ, – военный эксперт

ВСУ во время войны с Россией совершили 2 блестящие операции. Западная бронетехника будет способствовать третий такой операции нашей армии.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник. ВСУ продвигаются на Кременском направлении и останавливают врага вблизи Белогоровки.

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Блестящие операции ВСУ

Черник рассказал, что захватить всю Донецкую область – невероятная трудная для россиян задача. Однако логично, что они будут давить. Они потерпели 2 катастрофических поражения в крупных битвах. Это крупная харьковская операция, а также уникальная и серьезная херсонская операция.

Они должны показывать какие-либо результаты. На самом деле так не бывает, что когда происходят такие тяжелые боевые действия, как в Украине, что только одна сторона имеет какой-то бесконечный успех. Напомню, что во Второй мировой войне стало ясно, что нацисты уже проиграют после Сталинградской битвы, но война продолжалась еще долгие 2,5 года.

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что на рубеже 1944 – 1945 годов немцы организовали довольно успешную наступательную Арденнскую контроперацию. Вот и россияне пытаются показать хоть какую-нибудь динамику успеха. Однако с 1 августа по сегодняшний день продвинуться на Бахмутском направлении всего на 15 километров – это более, чем скромные показатели для России.

Черник о том, что Западная бронетехника будет способствовать 3 блестящей операции ВСУ: смотрите видео

Ждем еще одной блестящей операции ВСУ

По словам военного эксперта, ВСУ сумеют удержать оборону и рано или поздно сложится 3 блестящая контрнаступательная операция украинцев. Более оптимизм строится на том, что есть огромный бронепакет от армии США.

"Имею в виду БМП "M2 Bradley", а также уже объявлено нашими польскими и британскими партнерами о поступлении в Украину действительно серьезной бронетехники, которая однозначно улучшит оперативную ситуацию", – отметил Черник.

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