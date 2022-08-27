Многое зависит от Германии: какое оружие нужно Украине для освобождения территорий

российские войска достигли своей кульминации и больше не могут продвигаться по территории Украины. А линия фронта уже месяц стоит на месте, потому что у Украины нет необходимого вооружения.

О том, какое оружие необходимо нашему государству, 24 каналу рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. В частности, он рассказал, что Испания, которая недавно направила Украине ПВО и боеприпасы, готова передать нам еще и танки, но ей необходимо разрешение Германии.

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Украине необходима бронетехника

Кравчук отметил, что для эффективного наступления Украине необходима бронетехника. В частности, Испания уже выразила готовность передать нам танки, причем не советские, а натовские.

Вопрос только в том, согласится ли на это Германия. Согласно международным актам, производитель техники, а именно Германия, должен дать свое согласие. Если так и произойдет, потому что немцы уже сотрудничают с нами, это будет прецедент для нас. Тогда и другие страны смогут передавать нам оружие НАТО,

– заметил военный эксперт.

Упор на беспилотники

Кроме того, по словам Кравчука, на нынешнем этапе войны обеим сторонам необходимы беспилотники.

"Суть войны сейчас в артиллерийских баталиях. А без беспилотников она слепа. Сначала запускаются беспилотники, приводят цели и затем включается артиллерия. Даже массированную российскую артиллерию, которая накрывает площадями, нужно корректировать", – подчеркнул он.

Военный эксперт продолжил, что БпЛА также эффективно уничтожают бронетехнику врага. Именно поэтому они крайне необходимы как Украине, так и россии. А поскольку из-за отсутствия чипов, которые из-за санкций прекратили поставлять москве, россияне не могут сами производить новые беспилотники, они обратились за помощью к Ирану.

Россия заказала 1 тысячу беспилотников. Но непонятно, готов ли Иран предоставить столько аппаратов Москве. Это реальный запрос или просто информационный вброс – непонятно,

– подчеркнул Кравчук.

Нужны системы для уничтожения БпЛА

По словам военного эксперта, если россия все же получит дополнительное количество беспилотников, Украине потребуются системы для их уничтожения.

"Есть специальные комплексы, занимающиеся тем, что обнаруживают беспилотники и уничтожают их", – отметил Кравчук.

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Он добавил, что бить по БпЛА мощными ракетами неэффективно. Во-первых, сложно попасть, во-вторых, большой разрыв в плане цена-качество. Поэтому нужно специальное вооружение, разработанное для борьбы с беспилотниками.

Американцы обещают нам поставлять такие системы. В частности, VAMPIRE. Кроме того, немецкие зенитные установки очень хорошо работают по беспилотникам.

– заметил военный эксперт.

Уничтожить мосты с помощью HIMARS тяжело

Кравчук рассказал, что для эффективного наступления в частности в Херсонской области ВСУ должны уничтожить пути поставок оккупантов. Наши войска уже неоднократно обстреливали мосты через Днепр, но россияне до сих пор продолжают ими пользоваться.

"В подтверждение, недавно был нанесен еще один удар по Каховскому мосту именно в тот момент, когда по нему двигалась вражеская техника с боеприпасами", – подчеркнул военный эксперт.

Он объяснил, что удары из HIMARS не настолько эффективны именно для уничтожения мостов. Нужно более мощное оружие, и следует вести переговоры, чтобы оно поступало.

Какое именно мощное оружие необходимо Украине

Военный эксперт рассказал, что более мощное оружие – это, прежде всего, более мощные ракеты, чем те, что есть в HIMARS.

HIMARS – это практически РСЗО. А нам необходимы ракеты класса "Точка-У". В странах НАТО это все есть. Они намного мощнее и точнее наших аналогов,

– подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что это оружие пока нам не хотят предоставлять, чтобы мы не наносили удары по территории россии. И хотя мы убеждаем, что мы этого не делали и не будем делать, переломить ситуацию не удается. Поэтому пока у нас проблемы с поставкой дальнобойного и мощного оружия ракетного типа.

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