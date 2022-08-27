Про те, яка зброя необхідна нашій державі 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук. Зокрема він розповів, що Іспанія, яка нещодавно надіслала Україні ППО і боєприпаси, готова передати нам ще й танки, але їй необхідний дозвіл Німеччини.

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Україні необхідна бронетехніка

Кравчук зазначив, що для ефективного наступу Україні треба бронетехніка. Зокрема, Іспанія вже висловила готовність передати нам танки, до того ж не радянські, а натівські.

Питання тільки в тому, чи на це погодиться Німеччина. Згідно з міжнародними актами, виробник техніки, а це саме Німеччина, має дати свою згоду. Якщо так і станеться, бо німці ніби вже співпрацюють з нами, це буде прецедент для нас. Тоді й інші країні зможуть передавати нам зброю НАТО,

– зауважив військовий експерт.

Наголос на безпілотники

Крім цього, за словами Кравчука, на нинішньому етапі війни обом сторонам необхідні безпілотники.

"Суть війни нині в артилерійських баталіях. А без безпілотників вона сліпа. Спочатку запускаються безпілотники, наводять цілі й потому вмикається артилерія. Навіть масовану російську артилерію, яка накриває площами, треба коригувати", – наголосив він.

Військовий експерт продовжив, що БпЛА ефективно також знищують бронетехніку ворога. Саме тому вони вкрай необхідні як Україні, так і росії. А оскільки через відсутність чипів, які через санкції припинили постачати москві, росіяни не можуть самі виробляти нові безпілотники, вони звернулись по допомогу до Ірану.

росія замовила 1 тисячу безпілотників. Але незрозуміло, чи готовий Іран надати стільки апаратів москві. Чи це реальний запит, чи просто інформаційний вкид – незрозуміло,

– підкреслив Кравчук.

Потрібні системи для знищення БпЛА

За словами військового експерта, якщо росія все ж отримає додаткову кількість безпілотників, Україні будуть потрібні системи для їх знищення.

"Є спеціальні комплекси, які займаються тим, що виявляють безпілотники і знищують їх", – зазначив Кравчук.

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Він додав, що бити по БпЛА потужними ракетами неефективно. По-перше, складно влучити, по-друге, великий розрив у плані ціна-якість. Тому треба спеціальне озброєння, яке розроблене для боротьби з безпілотниками.

Американці обіцяють нам постачати такі системи. Зокрема, VAMPIRE. Крім того, німецькі зенітні установки дуже добре працюють по безпілотниках,

– зауважив військовий експерт.

Знищити мости за допомогою HIMARS важко

Кравчук розповів, що для ефективного наступу зокрема на Херсонщині, ЗСУ має знищити шляхи постачань окупантів. Наші війська вже неодноразово обстрілювали мости через Дніпро, але росіяни досі продовжують ними користуватись.

"На підтвердження, нещодавно був нанесений ще один удар по Каховському мосту саме в той момент, коли ним рухалась ворожа техніка з боєприпасами", – наголосив військовий експерт.

Він пояснив, що удари з HIMARS не настільки ефективні саме для знищення мостів. Потрібна більш потужна зброя, і слід вести перемовини, щоб вона надходила.

Яка саме потужна зброя необхідна Україні

Військовий експерт розказав, що більш потужна зброя – це насамперед потужніші ракети, ніж ті, що є в HIMARS.

HIMARS – це фактично РСЗВ. А нам необхідні ракети класу "Точка-У". У країнах НАТО це все є. Вони набагато потужніші і точніші за наші аналоги,

– підкреслив Кравчук.

Він додав, що цю зброю поки нам не хочуть надавати, аби ми не завдавали ударів по території росії. І хоч ми переконуємо, що ми цього не робили і не будемо робити, переламати ситуацію не вдається. Тож поки ми маємо проблеми з постачанням далекобійної і потужної зброї ракетного типу.

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