Западное оружие делает украинцев счастливыми, страдания только от России, – Подоляк

Запад продолжает мощно поддерживать Украину, в частности, оружием. Все, что способно изгнать российских оккупантов с территории нашего государства, делает украинцев счастливее.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он ответил на странные заявления, что западное оружие принесет Украине новые страдания.

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Западное оружие приносит украинцам только радость

Подоляк отметил, что некоторые "странные субъекты" в Кремле говорят о том, что снабжение западного оружия принесет Украине только новые страдания.

Так вот, читайте по слогам: страдания украинского народа приносит русская армия палачей и мародеров. Западное оружие делает украинцев счастливыми. Как и все, что помогает изгнать россиян из нашей земли,

– подчеркнул советник главы ОП.

Недавно Подоляк заявил, что наше государство обязательно получит все, что требуется для борьбы с захватчиками . Это может случиться не так быстро, как хотелось бы. Однако главное, что в политически военных элитах Запада есть антироссийский и проукраинский консенсус.

Советник главы ОП добавил, что информацию о предоставлении оружия, а затем о якобы отказе от поставки, распространяют люди, которые хотят хайпировать и генерировать новости на основе того, что "где-то прочли".

Также ее распространяют российские спецслужбы, которые хотят дискредитировать НАТО как поставщика оружия для ВСУ. Они стремятся создать информационный хаос и отчасти повлиять на западные страны, чтобы у них было меньше желания помогать Киеву.

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Мир помогает Украине оружием: коротко

Великобритания планирует предоставить Украине ракетные системы М270 . Они способны попадать в цели на расстоянии 80 км. Решения по поставке этих ракетных систем скоординировали с Соединенными Штатами.

В Литве всего за 3 дня собрали почти 6 миллионов евро на Bayraktar для ВСУ . Страна уже подписала соглашение о его покупке с Турцией.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заверил, что HIMARS, которые США направят Украине, могут ликвидировать выступление, которое сейчас фиксируют в зоне Северодонецка, и значительно повлиять на ход боевых действий по всей линии фронта.

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