Оживление оказания помощи Украине: военный эксперт сказал, что повлияло на партнеров
В последнее время западные партнеры значительно активизировали предоставление оружия и техники Украине. На решение мировых лидеров повлияла большая совокупность факторов.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, больше всего поспособствовали успехи ВСУ на фронте. В частности, украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на 250 – 700 метров.
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"Наши партнеры готовы нас поддерживать прежде всего благодаря успехам Украины на фронте. Им на определенных уровнях доступно больше информации, чем широкой общественности", – отметил Крамаров.
Почему Запад оживил помощь Украине: смотрите видеоОбратите внимание! Информацию о перемещении, движении или расположении подразделений ВСУ можно распространять только уполномоченным государственным институциям. Гражданским и военным, не имеющим соответствующих полномочий, уведомлять публично или публиковать в социальных сетях соответствующие данные запрещено.
Что еще повлияло на Запад
Россияне подняли ставки подрывом Каховской ГЭС, чем повлекли за собой экологическую и техногенную катастрофу. Настоящие последствия бедствия можно увидеть после того, как вода сойдет. Однако уже есть данные о первых погибших.
К тому же есть другая опасная зона – завод "Крымский титан" в Армянске. При взрыве предприятия химическое заражение достигнет нескольких десятков километров.
Запад передает оружие Украине: последние новости
- США вслед за Великобританией могут передать Украине снаряды с обедненным ураном. Этими снарядами Америка планирует оснастить танки Abrams, выделенные для Украины.
- Кроме того, США предоставят Украине бронемашины, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные во время контрнаступления.
- Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая разблокирует реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину. Это очень громкое событие, поскольку до этого момента Швейцария придерживалась нейтралитета.
- К тому же немецкое правительство пересмотрит свою позицию насчет поставок в Украину современных западных истребителей.