Оживление оказания помощи Украине: военный эксперт сказал, что повлияло на партнеров

В последнее время западные партнеры значительно активизировали предоставление оружия и техники Украине. На решение мировых лидеров повлияла большая совокупность факторов.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, больше всего поспособствовали успехи ВСУ на фронте. В частности, украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на 250 – 700 метров.

К теме На крыльях свободы: кто вошел в коалицию истребителей и какие самолеты получит Украина

"Наши партнеры готовы нас поддерживать прежде всего благодаря успехам Украины на фронте. Им на определенных уровнях доступно больше информации, чем широкой общественности", – отметил Крамаров.

Почему Запад оживил помощь Украине: смотрите видео

Что еще повлияло на Запад

Информацию о перемещении, движении или расположении подразделений ВСУ можно распространять только уполномоченным государственным институциям. Гражданским и военным, не имеющим соответствующих полномочий, уведомлять публично или публиковать в социальных сетях соответствующие данные запрещено.

Россияне подняли ставки подрывом Каховской ГЭС, чем повлекли за собой экологическую и техногенную катастрофу. Настоящие последствия бедствия можно увидеть после того, как вода сойдет. Однако уже есть данные о первых погибших.

К тому же есть другая опасная зона – завод "Крымский титан" в Армянске. При взрыве предприятия химическое заражение достигнет нескольких десятков километров.

Запад передает оружие Украине: последние новости