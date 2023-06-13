Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, найбільше посприяли успіхи ЗСУ на фронті. Зокрема, українські військові просунулись на Бахмутському напрямку на 250 - 700 метрів.
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"Наші партнери готові нас підтримувати передусім завдяки успіхам України на фронті. Їм на певних рівнях доступно більше інформації, ніж широкому загалу", – зазначив Крамаров.
Чому Захід пожвавив допомогу Україні: дивіться відео
Що ще вплинуло на Захід
Росіяни підняли ставки підривом Каховської ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Справжні наслідки лиха можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих.
До того є інша небезпечна зона – завод "Кримський титан" в Армянську. У разі вибуху підприємства хімічне зараження сягне кількох десятків кілометрів.
Захід передає зброю Україні: останні новини
- США вслід за Великою Британією можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Цими снарядами Америка планує оснастити танки Abrams, які виділила для України.
- Крім того, США нададуть Україні бронемашини, які можуть замінити пошкоджені та знищені під час контрнаступу.
- Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка розблоковує реекспорт зброї швейцарського виробництва в Україну. Це дуже гучна подія, оскільки до цього моменту Швейцарія дотримувалася нейтралітету.
- До того ж німецький уряд перегляне свою позицію щодо постачання Україні сучасних західних винищувачів.