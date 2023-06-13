Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, найбільше посприяли успіхи ЗСУ на фронті. Зокрема, українські військові просунулись на Бахмутському напрямку на 250 - 700 метрів.

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"Наші партнери готові нас підтримувати передусім завдяки успіхам України на фронті. Їм на певних рівнях доступно більше інформації, ніж широкому загалу", – зазначив Крамаров.

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Зверніть увагу! Інформацію про переміщення, рух або розташування підрозділів ЗСУ можна поширювати лише уповноваженим державним інституціям. Цивільним і військовим, які не мають відповідних повноважень, повідомляти публічно або публікувати в соціальних мережах відповідні дані заборонено.

Що ще вплинуло на Захід

Росіяни підняли ставки підривом Каховської ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Справжні наслідки лиха можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих.

До того є інша небезпечна зона – завод "Кримський титан" в Армянську. У разі вибуху підприємства хімічне зараження сягне кількох десятків кілометрів.

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