В то же время россияне окончательно закрепили за собой звание лжецов, террористов и нарушителей договоренностей. О причинах войны, освобождении Херсона и переговорах с оккупантами – читайте в эксклюзивном интервью с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком, которое транслировал 24 канал.

Читайте также Украина вернет оккупированные территории: для этого нужно только одно

Почему россия пошла войной на Украину

24 февраля россия коварно напала на Украину, начав массовые убийства людей и уничтожение городов. По мнению Подоляка, причин тому несколько:

Желание захватить украинские территории; Противостояние ценностей – свободы и тирании; Конкуренция за рынки сбыта; Поддержка имиджа россии как государства, которого нужно бояться.

Сегодня мы поставили на колени их репутацию монстра. Это не позволит им начать переговоры или же выйти из войны. Они будут максимально нас ненавидеть и хотеть убить. А это уже психиатрия,

– подчеркнул Подоляк.

Достаточно ли оружия для освобождения Юга

Мы очень нуждаемся в западном оружии. Однако важно не только то, сколько его будет, но и то, чтобы оно поставлялась постоянно. Ведь контрнаступление и деблокада территорий происходит уже и будет продолжаться.

Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100 – 200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов,

– сказал он.

Более того, "эффектное" уничтожение врага позволит вызвать у россиян панику, деморализацию и страх. А все это – лучшие предпосылки для бунта, который станет разрушительным.

О деблокаде Херсона

Процесс освобождения Херсона от российских захватчиков продолжается. ВСУ останавливаться не собираются. Михаил Подоляк заявил, что пока никаких переговоров с россией или прекращения огня не будет.

"Я видел много спекуляций, уже идет политическая игра по этому поводу… Но нет программы остановки деблокады и уничтожения российских оккупантов на любой территории Украины. Это ключевое", – заявил Подоляк.

Договариваться с россией нет смысла

Сегодня российские агенты все активнее призывают садиться за стол переговоров. Но со страной, привыкшей убивать и пренебрегать какими-либо договоренностями, говорить бессмысленно.

Дело в том, что россиянам сегодня важно зафиксировать статус-кво, что бы сохранить "территориальное достояние". Кроме того, оккупанты стремятся зафиксировать свою "победу", ведь они забрали у Украины часть территорий. Перемирие сегодня – это исключительно деморализация. Через некоторое время они снова начнут наступление по новым выдуманным причинам.

Какие-либо переговоры с философской, практической или экономической точки зрения – для Украины не выгодны,

– подчеркнул Подоляк.

Разговаривать с россиянами можно будет только в том случае, когда они будут получать значительные тактические поражения на поле боя.

Третий этап войны

В настоящее время логистика российских оккупантов серьезно подорвана. Подоляк подчеркнул, что с появлением РСЗО HIMARS начался третий этап войны, выделяемый регулярными "хлопками" в тылу оккупантов.

Украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов, оперативно-тактические центры. Кроме того, обстрелы из российской артиллерии снизились в 10 раз.

Со временем у Украины будет все больше западного оружия, поэтому такие удары будут только расти. Таким образом, подразделения ВСУ смогут серьезно сорвать тыловое обеспечение россиян, что поможет их постепенно вытеснить с оккупированных территорий.

Почему так будет? Потому что мы должны минимизировать потери личного состава. Для нас воин – это человек, осознанно идущий защищать свою семью. Это – фантастические люди,

– подчеркивает Подоляк.

Куда должны пойти деньги за продажу зерна

Восстановление продажи зерна – важная задача для Украины и мира. Советник главы ОП отметил, что нам нужно решить несколько насущных потребностей:

Оружие – его должно быть много, ведь не все оружие бесплатное, многое мы можем покупать;

Компенсации и социальные выплаты – люди из-за войны потеряли жилье, работу и прочее. Поэтому правительство обязано обеспечить их;

Инфраструктура – нужен ремонт дорог, чтобы поставлять то же оружие на фронт.

На все это нужно тратить много денег, мы должны их зарабатывать. Ведь можно приходить и просить деньги, но нам в нужном количестве их не предоставляют, потому что у каждой страны есть свое видение того, как нужно эти средства использовать,

– объясняет Михаил Подоляк.

Он добавил, что прибыль от зерна – это плюс 10 миллиардов долларов в наш бюджет, которые нужно направить на вышеупомянутые цели.

Важно знать Классическая российская шизофрения – у Зеленского потролили лаврова за его очередное одиозное заявление

Об уходе Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы СБУ Ивана Баканова. Советник главы ОП объяснил, что решение связано с недостаточно эффективным управлением структурой, возглавляемой Бакановым.

"Это не только вопрос Херсона. Конечно, есть вопрос, почему в Херсоне все так происходило. Как и с военной стороны, так и со стороны СБУ. Вероятно, президент ожидал от Баканова анализа, почему ситуация сложилась именно так, как сложилась. Но мы этого анализа не получили", – объясняет Михаил Подоляк.

В настоящее время идет расследование. Речь идет именно об общем разборе того, что происходило во всех наших областях после начала полномасштабного вторжения.

Подоляк отметил, что управление такой важной структурой, как СБУ, именно во время войны – должно быть действенным.

Что Украина получит от признания России государством-спонсором терроризма

Страна, совершающая террор мирного населения, обстреливая города крылатыми ракетами, должна быть наказана. Так, сегодня признание России государством-спонсором терроризма является сверхважным. Как следствие, мы получим полную изоляцию страны-агрессора – даже от сторонников нейтралитета – стран Латинской Америки, Африки, Индии, Китая и т.д.

"Статус "спонсор терроризма" более жестко регламентирует бизнесовые, экономические и финансовые отношения с этими странами. У них будет мотивация существенно уменьшать объемы торговли с россией", – пояснил Подоляк.

Это позволит окончательно разорвать все остатки финансовых отношений России с цивилизованным миром.

Угроза нападения со стороны Беларуси

С первого дня войны Беларусь является фактическим ее участником, поскольку предоставила свои территории для обстрела украинских городов российскими ракетами. Угроза ударов была и остается реальной, однако вероятность наступления невелика. В ОП считают, что белорусская армия будет имитировать готовность нападения на Украину еще очень долго.

Надо понимать, что белорусское общество – не русское. Там вообще не понимают войны, именно люди категорически против войны. Поэтому в Беларуси таких настроений, как в россии нет,

– убежден Михаил Подоляк.

Что касается лукашенко, то его слова не имеют никакого веса. Так что воспринимать серьезно его причудливые заявления не нужно.

Почему россияне – не люди

Несмотря на жесткие реалии жизни – опасность, страх, потери – украинцы остаются людьми. А вот бороться нам приходится с извергами, которые наслаждаются смертью и умываются кровью.

Советник главы ОП отметил, что Россия руководствуется другими принципами жизни, ведь находится в другой системе координат. Так что объяснить россиянам, что нельзя бить крылатыми ракетами по мирному городу – невозможно. Напротив, в их глазах кровавая пелена и они хотят еще больше ракет.

Не пропустите Похожий на россиян, – в ОПУ прокомментировали одиозные заявления кивы

россияне наслаждаются смертями, которые они видят в прямом эфире и они очень выкладываются в это эмоционально и деньгами.

– убежден Подоляк.

В конце концов, мир должен осознать, что в таком виде, как сегодня – россия должна перестать существовать.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео