Запад укротит Иран, поэтому он сильно не поможет России, – политолог

Иран продолжает поставлять дроны России, которыми она атакует украинские города. Но Запад проводит успешные попытки обуздать иранцев, поэтому эта страна не сможет сильно помогли Кремлю.

Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционер, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Две авторитарные страны близки друг к другу, в том числе и стилистически.

К теме Иран пригрозил Зеленскому из-за речи в Конгрессе.

Иран пытается выдать черное за белое

Политолог говорит, что Иран уже много раз "хватали за руку" по поводу применения дронов-камикадзе в войне. Украинцы не раз демонстрировали иранскую технику мировым СМИ и политикам. Такое поведение является путинским стилем "Я не я, и кобыла не моя", чтобы отрицать все до последнего, как принято в криминальной среде.

Иран автоматически, как и Владимир Путин, пытается выдать черное за белое и отрицает очевидное. Это ни к чему не приведет, никаких ресурсов или рычагов давления на американцев или украинцев у него нет,

– уверен Эйдман.

Полное интервью Игоря Эйдмана: смотрите видео

Западные страны остановят Иран

По мнению российского оппозиционера, Иран и дальше может поставлять оружие в Россию. Но западные страны и Большая семерка предпринимают шаги для того, чтобы заставить Иран отказаться от поставок оружия агрессору.

Мы видим, что дронов стало меньше, и пока не слышно об иранских ракетах, которыми также угрожали на российской стороне. Поэтому я думаю, что западный мир обуздает иранскую активность. Сильно Иран России не поможет,

– считает Игорь Эйдман.

Российский политолог радуется, что у Ирана нет ядерного оружия, а только ядерная программа. По его мнению, ядерное оружие предоставляет определенную "индульгенцию" на многие преступления, которые мы видим на примере России.

Участие Ирана в российско-украинской войне: важные новости