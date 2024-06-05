Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что основным промежуточным итогом и достижением дипломатических переговоров является получение разрешения на атаки по России. Он считает, что это колоссальный шаг вперед.

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Когда ожидать последствий атак то территории России

Петр Черник отметил, чтобы сделать объективные итоги результатов атак по военным объектам страны-агрессора, нужно более месяца. Только так удастся оценить реальные масштабы потерь врага.

Есть определенные ограничения от партнеров Украины (по применению оружия – 24 Канал), однако HIMARS имеет дальность 84 километра для осуществления ударов боеприпасом M32A1 или M32A2. Для охоты на зенитно-ракетные комплексы С-300 этого достаточно,

– отметил он.

То оружие, которым западные партнеры позволили атаковать территорию России, по мнению военного эксперта, сможет эффективно уничтожать склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Это значительная нагрузка на логистику противника. Им придется использовать больше собственных ресурсов.

Где есть первый шаг, там обязательно будет и второй. Не сомневаюсь, что Украине через некоторое время позволят применять ракеты ATACMS для атак по России,

– сказал Петр Черник.

Удары по территории России западным оружием