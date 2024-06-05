Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що основним проміжним підсумком та досягненням дипломатичних перемовин є отримання дозволу на атаки по Росії. Він вважає, що це колосальний крок уперед.
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Коли очікувати на наслідки атак то території Росії
Петро Черник наголосив, аби зробити об'єктивні підсумки результатів атак по військових об'єктах країни-агресорки потрібен понад місяць. Лише так вдасться оцінити реальні масштаби втрат ворога.
Є певні обмеження від партнерів України (щодо застосування зброї – 24 Канал), однак HIMARS має дальність 84 кілометри для здійснення ударів боєприпасом M32A1 або M32A2. Для полювання на зенітно-ракетні комплекси С-300 цього достатньо,
– зауважив він.
Та зброя, якою західні партнери дозволили атакувати територію Росії, на думку військового експерта, зможе ефективно знищувати склади із паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. Це значне навантаження на логістику противника. Їм доведеться використовувати більше власних ресурсів.
Де є перший крок, там обов'язково буде і другий. Не сумніваюсь, що Україні за деякий час дозволять застосовувати ракети ATACMS для атак по Росії,
– сказав Петро Черник.
Удари по території Росії західною зброєю
- США дозволили Збройним Силам України здійснювати удари по території Росії з використанням американської зброї. Це стосується не лише прикордонних з Харковом регіонів.
- Еммануель Макрон заявив, що міжнародні партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по Росії. Ця заява президента Франції розцінюється як дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP. Про це на умовах анонімності повідомив журналістам офіцер військової авіації.
- Президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на удари по Росії за допомогою американської зброї. Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що після початку російського наступу на Харківщину Україна звернулася до США за дозволом використовувати американську зброю для ударів по Росії.