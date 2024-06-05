Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що тут навіть справа не в самому дозволі. Важливо мати озброєння, яке Україна зможе використовувати вглиб території Росії.

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Чим Україна зараз може бити по Росії

Як наголосив Світан, станом на зараз Україна має HIMARS, які здатні уражати цілі на відстані 80 кілометрів. Вже була інформація, що у Бєлгородській області згоріла система С-300/С-400.

Одну установку ми вже знищили. Росіяни перетягнуть їх на глибину 100 кілометрів. З такої відстані вони ще зможуть діставати до Харкова. Щоб нам дістати установки на такі відстані, потрібно використовувати ракету ATACMS з касетною бойовою частиною (М39). Тому логіка подальших дій має бути такою, що нам дозволять глибше бити по російських ЗРК,

– сказав Світан.

Для того, аби повністю забезпечити територію України від обстрілів, потрібні дозволи на те, щоб глибше бити по території Росії. До прикладу, щоб вберегтися від КАБів, потрібно знищувати літаки Су-34 вже на аеродромах. Україна може вдарити по них ракетами ATACMS на 300 кілометрів. Але потрібна достатня їх кількість.

Вони відійдуть. І нам доведеться вже далі діставати. А засобів ураження таким поки не маємо. Загалом крок за кроком ми дійдемо до певних рішень з партнерами. І щодо передачі засобів, і щодо дозволів, і щодо глибини,

– наголосив Світан.

Також Україна має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP. Вони будуть ефективними по скупченню військ ворога, по логістичних маршрутах, ремонтних базах, по зенітних ракетних комплексах тощо.

Удари по Росії: коротко