Были ли это дроны и какое отношение имеет Украина: главное о "хлопке" в России от западных СМИ

За последние 2 дня на аэродромах России и других объектах, расположенных глубоко в тылу врага, произошел ряд взрывов. Россияне жалуются, что они были следствием атак украинских дронов.

Однако официально Украина не подтвердила свою причастность к этим взрывам. На события в тылу России отреагировали и международные СМИ, поэтому 24 канал предлагает ознакомиться с тем, что опубликовали их полосы.

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Проблемы России с ПВО

Атаки, нанесенные по территории России, по данным The Washington Post, поражают военных экспертов Запада, ведь независимо от того, откуда выпустили дроны (из Украины или территории России силами спецслужб), российская ПВО не смогла помешать им. Поэтому, вероятно, российская ПВО не столь качественная и мощная, как об этом говорит страна-террорист. Также аналитики предполагают, что, вероятно, Россия не думала, что атака в ее глубоком тылу вообще возможна.

Россия гордится тем, что готова к удару НАТО по стране, имея множество воздушных средств и высокоточных боеприпасов. Но если это так, то как такое произошло? Возможно, это указывает на некоторые большие проблемы с российской ПВО,

– сказал военный аналитик исследовательской группы CNA Сэмюэль Бендетт.

Более того, по словам российских военных, Украина для атаки использовала беспилотники советского производства Ту-141 или Ту-143, которые действительно имеет на хранении. Однако если это так, то как россияне не смогли сбить столь старые дроны, которые должны были бы еще беспрепятственно пролететь много километров вглубь России. И что тогда было бы, если удар производился более мощным оружием, например, крылатыми ракетами.

По мнению западных официальных лиц, такие удары по военной инфраструктуре нанесут психологический удар россиянам и заставят их рассредоточить бомбардировщики в других местах. А это повлияет и на стратегию Москвы на поле боя в Украине.



Где произошли взрывы в России / Скриншот из The Washington Post

Российской армии придется защищать свои объекты

В Financial Times отметили, что удары беспилотников показали России, что у нее "нет безопасных зон", а также, что Киев может проводить дальнобойные операции без западного оборудования. По данным издания, украинские оборонные чиновники и аналитики заявили, что атаки являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и расшатать общественное мнение, показав, что нигде не безопасно.

Советник по вопросам обороны украинского правительства, который говорил на условиях анонимности, отметил: "У нас нет ограничений на расстояние, и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России, в том числе в Сибири".

В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от такого рода воздушных атак. В скором времени в России также не будет безопасных зон,

– подчеркнул он.

Также представители оборонного ведомства и аналитики заявили, что одним из долговременных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их. Однако это усложнит военные операции страны-агрессора.

"Эти атаки, безусловно, сделают россиян менее уверенными в себе. Им придется подумать о том, как они будут распределять военные активы и сохранять их в безопасности. Россияне будут сомневаться в своей способности защитить свои стратегические активы в стране", – сказал представитель западного оборонного ведомства.

По словам украинского советника, такие атаки дронами не помогут Украине выиграть войну. По его мнению, лучший способ сделать это – уничтожить российские войска на территории Украины. Однако эти атаки помогают нашим операциям относительно влияния внутри России.

Эти удары – ощутимая оплеуха России

В издании The Washington Post заявили, что удары, нанесшие серьезный ущерб России, прежде всего обнаружили слабые места в системе противовоздушной обороны страны-агрессора, а также послали Москве сигнал, что даже вдали от зоны активных боевых действий ее стратегические активы не закрыты для украинских военных. Более того, в Reuters подчеркнули, что они нанесли и серьезный удар по репутации Москвы.

Так, по мнению министерства обороны Великобритании, "если Россия оценит эти инциденты как умышленные атаки, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил с момента ее вторжения в Украину".

Прокомментировал "хлопок" в России и военный аналитик Олег Жданов. Он заявил, что "это больше имиджевый удар, чем военный. Это значит, что на западе России нет объектов, недоступных Украине".

Способность Украины нанести глубокие удары по российской территории имеет не только военное значение. Это также посылает сообщения России, что продолжение войны не является бесплатным, что не только Украина уязвима для ударов беспилотников и ракет дальнего действия; Россия также,

– сказал эксперт по европейской и российской безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн.

И такой месседж, по его мнению, полезен Украине. Ведь когда или если мы сядем за стол переговоров со страной-агрессором, то обязательства прекратить нападения на территорию России будут "ценной фишкой" нашего государства.

Также атаки, продемонстрировавшие уязвимость стратегических объектов страны-агрессорки к относительно простым технологиям беспилотников, могут изменить отношение западных лидеров к ядерным угрозам Путина.

Украина официально отрицает причастность: что думают в мире

Следует отметить, что Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки на российские военные объекты. Более того, ни одна сторона не предоставила конкретных доказательств того, какое оружие было использовано и кто стоял за атаками. Однако в The New York Times считают, что такими действиями Украина могла изменить географию войны.

Также высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что последние три атаки были совершены именно украинскими беспилотниками.

Это были украинские беспилотники – очень удачные, очень эффективные,

– сказал он.

Также на условиях анонимности собеседник The New York Times сообщил, что один из ударов был нанесен с помощью спецназовцев возле базы, которые помогли навести беспилотники на цель.

Мнение, что за ударами стоят именно украинские военные, разделяет и чиновник Госдепартамента США, сообщили в CNN.

У Украины есть собственные наработки

Западные СМИ напомнили, что у Украины также есть собственная программа создания боевых БпЛА большой дальности. Более того, в Киеве считают, что беспилотные летательные аппараты и дроны являются будущим современной войны.

Так, "Укроборонпром" ранее объявил, что испытывает новый ударный беспилотник с дальностью до 1000 км и весом груза 75 кг. А недавно спикер концерна Наталья Сад в эфире национального телевидения сообщила: "Мы надеемся, что сможем испытать его в боевом применении".

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Как сообщили в Financial Times, дроны, которые использовались для последних атак, могли двигаться со скоростью близкой к скорости звука. "По сути, это была бы дешевая крылатая ракета", – сказал украинский инженер на условиях анонимности, который строит дроны для военных нужд. Однако для изготовления такого оружия "с нуля" и пополнения запасов нужно время.

Между тем, советник по вопросам обороны изданию Financial Times заявил, что атаковавшие российские объекты беспилотники не являются ни моделями Укроборонпрома, ни модифицированными советскими разработками. Они, скорее, являются совсместной правительственно-частной инициативой. Более того, эти дроны, вероятно, могут использовать инерционные навигационные системы для поиска целей. И хоть они менее точны, чем GPS, но не требуют спутниковых соединений. Поэтому их нельзя глушить. И именно это усложнило бы их перехват и помогло бы объяснить, как им удалось обойти российскую ПВО.

Также заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отметила, что украинский народ невероятно инновационный и создает собственные невероятно эффективные воздушные и морские дроны. Однако вместе с тем она подчеркнула, что политика США по непредоставлению Украине наступательного оружия, которое может поразить территорию России, не изменилась.

И хотя нет доказательств того, что в недавних атаках использовался именно этот новый дрон, военный аналитик Сэмюэль Бендетт подчеркнул, что для военной операции могли использовать "нечто более совершенное, чем беспилотник советских времен".

Россияне хотят минимизировать украинские оборонные достижения, и потому они говорят, что просто перепрофилировали старый "драндулет" или проект. Но это могло быть что-то другое, что-то посложнее,

– сказал он.

Запрещают ли Западные партнеры такие удары

Стоит отметить, что западные партнеры предоставляют свое оружие Украине, но хотят, чтобы оно применялось именно в пределах нашей страны. Более того, как отметили в The New York Times, они отказались поставлять оружие большой дальности, которое могло бы ударить далеко на территории России. Так они пытаются избежать более глубокого втягивания в конфликт.

В The Washington Post сообщили, что союзники Украины соблюдают тонкий предел после серии ударов беспилотников по российским военным аэродромам. Они пытаются признать право Украины защищаться путем ударов по военным объектам, а также уравновешивать беспокойство по поводу эскалации конфликта.

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Так госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США "не поощряли и не разрешали" Киеву наносить удары на территории России. Другой западный чиновник сказал, что нападения на такие цели были бы законными, но это не значит, что в США это поддерживают или одобряют.

Такие же слова повторил и спикер Госдепа Нед Прайс.

Мы не предоставляли Украине оружие для использования внутри России. Мы очень ясно заявили, что это оборонные поставки. Мы не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не поощряем Украину наносить удары за ее пределами,

– сказал он.

Однако министр обороны Ллойд Остин США также подчеркнул, что Соединенные Штаты не препятствуют Украине развивать собственную возможность наносить удары внутри России.