Европа скромно молчит: политолог предположил, какие западные войска могут прибыть в Украину

Европа сократила планы миротворческого контингента до мониторинговой миссии из-за нехватки войск. Запад до сих пор полагается на устаревшие конструкции НАТО вместо реальных обязательств, держа Украину в подвешенном состоянии.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что единственная надежная гарантия для Украины – это ВСУ.

Возможны ли гарантии безопасности для Украины без членства в НАТО?

Зеленский говорил о необходимости 70 – 80 тысяч военных для размещения по линии разграничения, но европейские партнеры не смогли аккумулировать такое количество и концепция трансформировалась в мониторинговый контингент численностью до 10 тысяч.

Даже тысяча западных военных из Франции, Германии, Великобритании, Польши – безусловно важный политический фактор. Но когда разрушена архитектура мировой безопасности – не работает ООН, не работает Совбез, не заработает НАТО – этот фактор, к большому сожалению, ничего не стоит,

– объяснил Буряченко.

Некоторые члены НАТО, в частности Финляндия, агрессивно выступают против предоставления Украине гарантий безопасности вроде НАТО без членства, утверждая, что это будет подмывать единство Альянса.

"Гарантии пятой статьи без НАТО, о которых говорили Джорджа Мелони и другие партнеры, являются нежизнеспособными, как и само НАТО, поскольку комментарий о невозможности применения устава НАТО юридически ничтожен и некорректен. Непонятно, почему нападение России на войска НАТО в мониторинговой или миротворческой миссии в Украине не будет иметь правовых оснований", – сказал Буряченко.

Обратите внимание! Премьер-министр Латвии и президент Эстонии предложили назначить спецпредставителя ЕС для возобновления диалога с Россией, чтобы Европа была представлена в переговорах.

Должны ли гарантии безопасности интегрироваться в законодательство США?

Самая большая гарантия безопасности для Украины – это ВСУ, модернизация военного потенциала, эффективная борьба СБУ и ГБР с коллаборационистами и предателями, а также совместный военно-промышленный комплекс и контракты на производство оружия с партнерами.

Зато конфигурации по Коалиции желающих, войск НАТО без НАТО или мониторинговых миссий без участия США являются ненадежными.

Вместо полагаться на устаревшие конструкции типа устава НАТО, нужно строить сильные конфигурации на основе политической заинтересованности. США должны интегрировать гарантии безопасности в собственное законодательство через парламент и выполнять обязательства через политическую мотивацию и поддержку американцев.

Мониторинговая или миротворческая миссия должна формироваться американцами под американской крышей с привлечением европейских войск.

Это не должна быть ширма, когда они станут в 5 километрах от границы возле Львова или Закарпатья и потом будут убегать. Поэтому наша делегация, президент, народные депутаты как часть общей дипломатии правильно говорят об этом перед партнерами. Это же не просто просьба о помощи, а обеспечение общих контуров безопасности,

– подчеркнул Буряченко.

Что известно о позиции Кремля относительно гарантии безопасности для Украины?