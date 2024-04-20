Как это было в Израиле, - Зеленский объяснил, в каком случае могут привлечь западные войска
Источник:Владимир Зеленский
С начала полномасштабной войны Украина получает от партнеров оружие и поддержку на политической арене, однако о привлечении военных западных армий речь не шла. Президент Украины очертил, в каком случае это могло бы произойти.
Владимир Зленский заявил, что войска стран-партнеров могут помогать Украине в сбивании вражеских ракет, как это было во время атаки на Израиль. Он отметил, что будет только благодарен за это.
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Ракеты могут прилететь и в другие страны
Зеленский объяснил, что в Израиле были не войска, а самолеты, которые стреляли по ракетам.
Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Великобритании, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией стран, которые наши соседи, и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже было зафиксировано факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты,
– сказал президент.
Он отметил, что если такие предложения будут, то не видит причин отказываться.
В то же время сигнала от президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его армия может зайти на нашу территорию и воевать вместе с нами, он не слышал.
Макрон говорил о вероятности ввода войск
- Глава Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал своё заявление о том, что "нельзя исключать" вероятного развертывания войск западных государств в Украине. Новое заявление французский президент сделал 8 марта.
- На вопрос о том, что он "не исключает" введение западных войск в Украину, Эммануэль Макрон ответил, что "не исключать чего-то не означает это делать".
- В то же время он отметил, что нужно заставить того, кто напал, согласиться сложить оружие.