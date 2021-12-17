Запасы критически малы: в Украину прибыли еще 2 судна с американским углем

Еще два судна привезли в Украину из США и Колумбии уголь. Эта партия весит примерно 131 тысячу тонн в целом.

Первое судно прибыло в Украину 20 ноября, второе – 5 декабря. Поставки с Американского континента проходят на фоне угрожающих сообщений о критической нехватке в Украине угля.

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В Украину приехали новые корабли с заокеанским углем

В "ДТЭК Энерго" сообщили, что 16 декабря встретили сразу два судна с импортным углем. Первое привезло 55 тысяч тонн угля из Колумбии, второе – 76 тысяч тонн из США.

Новые партии топлива в ближайшее время пополнят запасы на складах ТЭС (теплоэлектростанциях, – 24 канал) компании,

– говорится в сообщении.

В общей сложности компания имеет договоренность о 8 судах на 545 тысяч тонн. В Украину прибыли уже 4.

Поставки угля происходят на фоне его критической нехватки

Буквально в этот же день в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины предупредила правительство о критической ситуации с углем. Мол, по состоянию на 1 декабря на складах лежат 486,2 тысячи тонн, а должно быть – 2632,7 тысячи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее уверял, что украинская энергосистема пройдет период сильных холодов стабильно. Однако признал, что проблемы с запасами угля на складах угольных тепловых электростанций все же есть.

А 14 декабря в Офисе Президента сообщили, что для наполнения складов ежемесячно будут импортировать от 6 до 10 кораблей угля. Но, несмотря на недостаток угля, пообещали бесперебойную работу энергетической системы.

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