Запасы критически малы: в Украину прибыли еще 2 судна с американским углем

17 декабря 2021 , 04:12
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Источник:

ДТЭК

Еще два судна привезли в Украину из США и Колумбии уголь. Эта партия весит примерно 131 тысячу тонн в целом.

Первое судно прибыло в Украину 20 ноября, второе – 5 декабря. Поставки с Американского континента проходят на фоне угрожающих сообщений о критической нехватке в Украине угля.

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В "ДТЭК Энерго" сообщили, что 16 декабря встретили сразу два судна с импортным углем. Первое привезло 55 тысяч тонн угля из Колумбии, второе – 76 тысяч тонн из США.

Новые партии топлива в ближайшее время пополнят запасы на складах ТЭС (теплоэлектростанциях, – 24 канал) компании,
– говорится в сообщении.

В общей сложности компания имеет договоренность о 8 судах на 545 тысяч тонн. В Украину прибыли уже 4.

Поставки угля происходят на фоне его критической нехватки

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Автор: Олесь Друкач