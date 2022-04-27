Запасы сократились более чем вдвое: в Минобороны рассказали, сколько ракет осталось в России

С 24 февраля Россия выпустила по Украине около 1300 ракет. Ориентировочно столько же остается в пределах страны-агрессора.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал.

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За время войны Россия потеряла половину ракет

По данным Минобороны, запасы России сократились более чем вдвое.

Приблизительные цифры – это более 1 300 ракет, столько же примерно остается. Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования,

– рассказала Маляр.

Она добавила, что ранее запчасти для ракет Россия импортировала из других стран, однако сейчас быстро пополнить запасы невозможно. Однако даже несмотря на санкции оккупантам до сих пор есть чем воевать.

Они истощаются относительно личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб, этого хватит на несколько месяцев.

– подытожила Маляр.

Напомним, что на 26 апреля Россия потеряла 22 100 солдат, 918 танков и 2 308 боевых бронированных машин. О новых потерях врага и текущей ситуации на фронте ежедневно информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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