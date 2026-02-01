Россия продолжает терроризировать Запорожье: среди раненых – 4-летний ребенок

Днем 1 февраля Россия несколько раз ударила по Запорожью. В частности, известно о взрыве дрона в одном из районов города.

Подробнее о последствиях очередной атаки сообщили в Запорожской ОВА.

Что известно о новом ударе по Запорожью?

Днем 1 февраля Россия в очередной раз атаковала Запорожье "Шахедами". Взрыв прогремел в одном из районов города.

По данным Запорожской ОВА, в результате удара пострадали три человека. Среди травмированных есть 4-летний мальчик. Ребенок и две женщины получили помощь врачей.

На фото, которые показали в ОВА, видно изуродование частных домов, в частности кровли.

Повреждения в результате атаки / Фото Запорожской ОВА

