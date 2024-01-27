Запорожье атаковали БпЛА: поврежден объект инфраструктуры

Россия вечером 27 января атаковала Украину дронами-камикадзе. Известно о попадании в Запорожье.

Россия в Запорожье попала в объект инфраструктуры. По состоянию на 21.18 на месте работают спасатели.

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Вероятно, есть сбитые дроны

В Запорожской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, есть сбитые беспилотники на территории областного центра.

Работали подразделения Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Россияне продолжают атаковать Украину разными видами вооружений из воздуха. В частности, вечером 27 января они использовали не только дроны, а также баллистическое вооружение.

Пока опасности нет.

Россия запустила дроны и ракеты