В Запорожье школьницы жестоко обругали и избили подругу: видео
В сети появилось видео со школьницами, которые жестоко избили девочку. В полиции уже знают о ситуации и выясняют обстоятельства.
Инцидент случился в Бородинском микрорайоне города, сообщает ТСН.
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Конфликт вспыхнул между 15-летними девушками. На видео видно, что сначала школьницы нецензурной бранью выясняют отношения. Одна из девушек назвала другую "женщиной легкого поведения".
Впоследствии агрессивные подростки ударили девочку по лицу.
В Запорожье школьницы жестоко избили девушку: видео
Реакция полиции
Национальная полиция в Запорожской области уже знает об инциденте. Правоохранители сейчас проверяют информацию и устанавливают причастных. Известно, что родители пострадавшей девочки пока не обращались за помощью в полицию.
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