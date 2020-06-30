В сети появилось видео со школьницами, которые жестоко избили девочку. В полиции уже знают о ситуации и выясняют обстоятельства.

Инцидент случился в Бородинском микрорайоне города, сообщает ТСН.

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Конфликт вспыхнул между 15-летними девушками. На видео видно, что сначала школьницы нецензурной бранью выясняют отношения. Одна из девушек назвала другую "женщиной легкого поведения".

Впоследствии агрессивные подростки ударили девочку по лицу.

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Реакция полиции

Национальная полиция в Запорожской области уже знает об инциденте. Правоохранители сейчас проверяют информацию и устанавливают причастных. Известно, что родители пострадавшей девочки пока не обращались за помощью в полицию.

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