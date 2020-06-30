У мережі з’явилося відео з школярками, які жорстоко побили дівчинку. У поліції вже знають про ситуацію та з’ясовують обставини.

Інцидент трапився в Бородінському мікрорайоні міста, повідомляє ТСН. Раніше Школярі жорстоко побили дитину на очах у вчителів: відео Конфлікт спалахнув між 15-річними дівчатами. На відео видно, що спершу школярки нецензурною лайкою з’ясовують стосунки. Одна з дівчат назвала іншу "жінкою легкої поведінки". Згодом агресивні підлітки вдарили дівчинку по обличчю. У Запоріжжі школярки жорстоко побили дівчину: відео Реакція поліції Національної поліції у Запорізькій області вже знає про інцидент. Правоохоронці наразі перевіряють інформацію та встановлюють причетних. Відомо, що батьки постраждалої дівчинки поки не зверталися по допомогу до поліції. Булінг в Україні: останні події Раніше у херсонській школі №41 однолітки жорстоко познущались з однокласника та били його в пах.

В Одеській області двоє дівчат зняли відео, як їхня подружка побила 12-річну дівчинку. Потерпіла була у лікарні зі струсом мозку.

В школі міста Городище, що на Черкащині, 13-річний хлопець також потрапив до лікарні зі струсом мозку через побиття однокласниками. Інцидент стався на уроці трудового навчання в присутності вчителя.

У Житомирській області двоє школярок через хлопця жорстоко побили 14-річну дівчину. Свої знущання вони зняли на телефон. Як зрозуміти, що ваша дитина ображає інших: 5 ознак – за посиланням.