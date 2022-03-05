Как Запорожье готовится к осаде оккупантов
5 марта 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Александра Старуха
Россия атакует Украину с юга и пытается пройти в Запорожье. Но в казацком городе готовы к осаде российских оккупантов
Об этом заявил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он сообщил, что в Запорожье работают все службы.
По теме Обстрелы Харькова: в ГСЧС рассказали о 10 загоревшихся многоэтажках.
Старух рассказал, что в Запорожье прорабатывают вопросы:
- логистики;
- запаса еды;
- укреплений;
- постройки баррикад внутри города.
Он заявил, что баррикад должно быть много. В то же время глава Запорожской ОВА отметил, что баррикады не должны мешать перемещаться жителям города и транзитному транспорту.
Старух подчеркнул, что улицы в центре не должны быть перекрыты.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!