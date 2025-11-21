Не решаются вклиниться серьезно, – военный оценил угрозы для Запорожья и Харьковщины

Российские войска активизировались на Запорожском и Харьковском направлениях, пытаясь воспользоваться погодными условиями и отдельными локальными успехами. В окрестностях Гуляйполя и других участков фронта враг проверяет оборону и ищет возможности для продвижения.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, как сейчас меняется ситуация на юге и востоке. Он объяснил, что именно может сдерживать российские действия и какие угрозы остаются актуальными для Запорожья и Харьковщины.

Ситуация возле Гуляйполя и причины локальных успехов России

На запорожском направлении российские войска пытались продвинуться в районе Гуляйполя, используя совокупность благоприятных факторов. Они действовали на фоне того, что основные украинские ресурсы сосредоточены на Покровском направлении, и параллельно проверяли различные участки обороны. Такие действия дали врагу отдельные тактические достижения, но не изменили ситуации в целом.

Враг воспользовался тем, что имел преимущество, воспользовался погодными условиями и другими факторами и там имел тактический успех,

– объяснил Мусиенко.

Это продвижение стало возможным лишь на небольших участках и не превратилось в широкую наступательную операцию. Российские подразделения действовали точечно, ища слабые места в линии обороны. Украинские силы удерживают рубежи и не позволяют тактическим действиям врага перерасти в серьезные угрозы для Запорожского направления.

Почему Россия не решается на серьезное вклинивание в Запорожье?

Несмотря на активность на отдельных участках, российские войска не переходят к масштабному прорыву в сторону Орехова или Запорожья. Они не могут обеспечить темп, необходимый для выхода на оперативное пространство, и вынуждены сосредотачиваться только на локальных целях. Это свидетельствует об ограниченных возможностях врага на этом этапе.

Мы видим, что враг не решается сейчас на значительное вклинивание и продвижение, они не могут выйти на оперативное пространство и обеспечить существенные темпы движения в сторону Орехова и Запорожья,

– подчеркнул военный.

Привлечение российских резервов на Покровское направление существенно ослабляет их возможности на юге. Поэтому враг охватывает меньшие участки фронта и избегает масштабных операций. Такое положение позволяет украинским силам стабилизировать ситуацию и не допустить стремительного продвижения противника.

Угрозы для Харьковщины и направления Купянска

На Харьковском направлении Россия продолжает искать возможности для давления на украинскую оборону. После того как наступление на Купянск остановили и врага оттеснили от города, он пытается действовать на других участках.

Противник ищет обходные пути, будет пытаться прорываться с флангов, действовать южнее, на юго-восток,

– объяснил Мусиенко.

Ранее Россия рассчитывала захватить Купянск и закрепиться там как на опорном пункте дальнейшего наступления. Сорванные планы заставляют ее менять направления ударов и искать другие варианты давления. Одновременно враг пытается сковать украинские подразделения на месте, чтобы не дать перебрасывать их на другие отрезки фронта.

