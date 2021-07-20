В Запорожье маршрутка столкнулась с легковушкой: пострадали 13 человек, среди них 2 детей – фото

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали 13 человек, среди которых двое – дети.

Авария произошла 19 июля около 17 часов на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и медики.

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, во время совершения поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter,

– сообщили в полиции.

Пострадали 13 человек

В момент столкновения в салоне маршрутки находились 10 человек, а в автомобиле – двое.

В результате ДТП водитель общественного транспорта и пассажиры автобуса и автомобиля – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 человек, из них двое несовершеннолетних детей.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они выясняют все обстоятельства инцидента и просят свидетелей помочь в установлении деталей.



В Запорожье маршрутка столкнулась с легковушкой / Фото Нацполиции