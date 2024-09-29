Дыра в многоэтажке и уничтоженные огнем машины: страшные последствия утреннего удара по Запорожью

На рассвете 29 сентября российские военные нанесли массированный авиаудар по Запорожью. Оккупанты атаковали город по меньшей мере 13 управляемыми авиабомбами, в результате российского террора есть значительные разрушения.

Под ударом оказались многоэтажка, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Кадры с жуткими последствиями авиаударов по Запорожью показали в полиции, ГСЧС Украины, а также в местной ОВА.

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Последствия российского террора в Запорожье

Утром 29 сентября оккупанты нанесли самый массированный авиаудар по Запорожью, запустив по меньшей мере 13 управляемых авиабомб. Как сообщили в полиции, одно из попаданий было по жилой многоэтажке. В результате атаки в доме образовалась огромная дыра на месте, где были квартиры мирных жителей.



Многоэтажка после попадания КАБ / Фото Национальной полиции

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия и проводят поисково-спасательную операцию, ведь под завалами есть по меньшей мере 1 человек – женщина.

Последствия авиаудара по многоэтажке: больше в галерее

Как сообщил глава Запорожской ОВА, враг ударил по 3 районам города: Шевченковскому, Коммунарскому и Александровскому. По меньшей мере 15 частных домов в разных районах города были разрушены. Кроме того, еще в 15 многоэтажках зафиксировали повреждения – взрывной волной были выбиты двери и окна.

В полиции добавили, что 4 попадания зафиксировали вблизи объекта инфраструктуры. Взрывной волной повреждены складские помещения, дома, транспортные средства граждан. Также были зафиксированы пожары на местах попаданий.

Разрушения в Запорожье / Фото Нацполиции, ГСЧС и Запорожской ОВА

Стоит заметить, что из-за массированной атаки и повреждений изменено движение поездов. Сейчас продолжается ликвидация последствий российского террора.