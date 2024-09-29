Під ударом опинилися багатоповерхівка, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Кадри з моторошними наслідками авіаударів по Запоріжжю показали у поліції, ДСНС України, а також у місцевій ОВА.

До теми Наймасованіший авіаудар по Запоріжжю: під завалами можуть бути люди, є поранені

Наслідки російського терору у Запоріжжі

Зранку 29 вересня окупанти завдали наймасованішого авіаудару по Запоріжжю, запустивши щонайменше 13 керованих авіабомб. Як повідомили у поліції, одне з влучань було у житловій багатоповерхівці. У результаті атаки у будинку утворилася величезна діра на місці, де були квартири мирних жителів.



Багатоповерхівка після влучання КАБ / Фото Національної поліції

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки та проводять пошуково-рятувальну операцію, адже під завалами є щонайменше 1 людина – жінка.

Наслідки авіаудару по багатоповерхівці – більше у галереї

Як повідомив голова Запорізької ОВА, ворог вдарив по 3 районах міста: Шевченківському, Комунарському та Олександрівському. Щонайменше 15 приватних будинків у різних районах міста було зруйновано. Крім того, ще у 15 багатоповерхівках зафіксували пошкодження – вибуховою хвилею було вибито двері та вікна.

У поліції додали, що 4 влучання зафіксували поблизу об'єкту інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення, будинки, транспортні засоби громадян. Також було зафіксовано пожежі на місцях влучань.

Руйнування у Запоріжжі / Фото Нацполіції, ДСНС та Запорізької ОВА

Варто зауважити, що через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів. Наразі триває ліквідація наслідків російського терору.