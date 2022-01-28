В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва
Источник:ГСЧС Украины
В жилом многоквартирном доме Запорожья произошел взрыв. Предварительно – его вызвал газ.
Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Взрыв в доме в Запорожье ночью 28 января: что известно
В ГСЧС сообщили, что в Запорожье произошла беда. 28 января в 04:04 в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв – на втором этаже в одной из квартир.
- Предварительно – взорвалась газовоздушная смесь. Пожар не начался.
- Но, к сожалению, известно о гибели одного человека. Еще двое – травмированы.
- Повреждения получили 7 квартир. 15 человек из разрушенного подъезда были эвакуированы.
К спасательной операции привлекли 29 работников ГСЧС и 9 единиц техники.Обратите внимание: как добавили на местном портале 061.ua, взрыв произошел возле ТЦ "Аврора". Обрушились конструкции 1 – 2 этажа.
Взрыв раздался ночью 28 января в Запорожье / Фото 061.ua
В результате чрезвычайной ситуации погиб один человек / Фото ГСЧС
Пострадали от взрыва 7 квартир, люди из подъезда эвакуированы / Фото 061.ua
Подобные случаи в Украине в январе 2022 года уже были:
- 16 января в Черновцах.
- 10 января в городе Дружковка Донецкой области.
- 3 января – на Львовщине, а 2 числа – на Закарпатье.
Напомним в видео о жутком случае с Харьковщины – там обрушился дом на Новый год