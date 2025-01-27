Поссорился с квартирантками: в Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком

В Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком. Мужчина решил использовать боеприпас из-за ссоры. В результате его действий женщина получила контузию, ребенок не пострадал.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожской области.

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Мужчина часто конфликтовал с женщиной

Происшествие произошло 25 января. Мужчина напал на женщину своего племянника и ее 13-летнего ребенка. Об этом заявительница сразу же сообщила в полицию.

Женщина рассказала, что сбежала от войны из Донецкой области. Пока ее муж воюет на передовой, она временно поселилась у его дяди.

57-летний мужчина часто конфликтовал с квартирантами, находясь в нетрезвом состоянии. Одна из очередных ссор могла завершиться трагически. Мужчина бросил гранату прямо в комнату женщины и ребенка. Боеприпас откатился и взорвался. Женщина получила травмы и контузию.

Полиция задержала хозяина дома и подозревает его в незаконном обращении с оружием. Сейчас нападающего держат под стражей. Проводится досудебное расследование.

Похожей ситуации ранее удалось избежать в Черкасской области. После нового года в Золотоноше мужчина принес домой боевую гранату Ф-1. Из-за этого в его семье разгорелся конфликт. После мужчина начал угрожать, что взорвет боеприпас. Родственники сразу вызвали полицию, которая остановила противоправные действия.