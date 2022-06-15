На Запорожье оккупанты обустроили учебный полигон: свозят туда военных и горючее

Российские оккупанты развернули танковый учебный полигон на Запорожье. Они свозят туда свою технику и горючее.

Танковый полигон захватчики развернули в окрестностях Новозлатополя. Они привезли в село железнодорожный поезд из Крыма. Об этом сообщают защитники Запорожского края 15 июня.

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Россияне обустроили полигон в Запорожье

В окрестностях населенного пункта Новозлатополь обнаружен учебный танковый полигон противника. Зафиксировано прибытие военнослужащих России, а также с территории оккупированной АР Крым железнодорожного поезда с цистернами с горючим,

– говорится в сообщении.

Информации о подготовке к возможному наступлению в этом районе нет. Во всех линиях разграничения украинские военные сдерживают наступление врага.

Ситуация в Запорожье за сутки 14 июня

В Запорожском направлении существенных изменений нет. Подразделения сил обороны продолжают держать оборону. Активных действий со стороны российских кафиров не было. Основные усилия они сосредоточивались на перегруппировке собственных сил и средств, содержании ранее захваченных территорий, обстреле ВСУ.

За прошедшие сутки россияне обстреляли окрестности Гуляйполя и Каменского. Разрушения получили 9 домов. Кроме этого, зафиксировано 34 обстрела позиций ВСУ вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения в районе 19 населенных пунктов. В частности, Гуляйполе, Красное, Малиновку и Ольговское захватчик обстрелял из "Градов", а Первомайское попало под огонь "Смерча".

В Запорожье россияне продолжают воровать автомобили. За минувшие сутки они угнали одно авто в Бердянске, автобус в Пришибе и авто в Каменце.

На блокпосту в Васильевке из автобуса "Херсон – Запорожье" российские преступники забрали 35-летнего мужчину и увезли в неизвестном направлении.

ВСУ в Запорожском направлении продолжает эффективно работать и уничтожать врага. В течение суток 14 мая украинские военные ликвидировали:

личного состава – 2 человека и 6 человек ранили;

танк – 1;

боевых бронированных машин – 3;

автомобильной техники – 3;

вражеский состав боеприпасов – 1;

блиндаж – 2.

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