На Запорожье оккупанты отказываются выполнять приказы руководства

Вчера, 24 марта, 70 находящихся в Мелитополе российских военных совершили бунт и отказались выполнять приказы руководства и воевать против украинских защитников.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. Также он отметил, что при освобождении Малиновки защитники Запорожской области пополнили свой парк военной техники. Теперь у защитников появился российский танк Т-72Б3.

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Ситуация в Запорожской области

При этом российские оккупанты не прекращают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Запорожья. Артиллерийские удары были нанесены по городу Гуляйполе. Данные о жертвах среди гражданского населения устанавливаются,

– заявил Арефьев.

Он также рассказал о ситуации в городе, там противник устраивает провокации и обвиняет в этом. Например, оккупанты объезжают кварталы города и предупреждают об "обстрелах", которые якобы будут со стороны защитников Украины.

Ранее под Одессой 600 российских морских пехотинцев устроили бунт и отказались выполнять приказы руководства, потому что не хотели воевать против Украины.

Интересно – В ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны: